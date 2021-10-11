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我国电商物流总需求止跌回升 中部地区创本年度最大单月涨幅

2021年10月11日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2021年9月份中国电商物流运行指数，数据为111.2点，比上月回升1.2个点。从9个分项指数看，总业务量指数、农村业务量指数、库存周转指数、物流时效指数、人员指数和实载率指数有所上升，履约率指数、满意率指数有所回落，成本指数与上月持平。

数据显示，9月份，电商物流总业务量指数为126.7点，相比上月回升2.4个点。分地区来看，东部和中部地区电商物流总业务量分别上升1.4和8.9个点，西部和东北部地区电商物流总业务量分别下降1.4和5.7个点，中部和西部地区电商总业务量高于全国平均水平，其中中部地区回升幅度最大。

9月份，电商物流农村业务量指数为128.7点，比上月回升5.5个点。分地区来看，仅东北部地区小幅下降1.8个点，其他地区均有所回升，中部地区回升8.6个点，回升幅度最大，中部和西部地区农村电商物流总业务量高于全国平均水平。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，在开学季和中秋佳节到来的影响下，9月份电商物流总指数止跌回升。其中，电商物流总需求扭转了之前连续5个月的下跌趋势，9月份有了明显回升。中部地区回升8.9个点，创出本年度最大单月涨幅。农村电商物流需求回升5.5个点，创下年内次高。数据显示，商务部全国重点监测省市北京、上海（线上）、重庆小长假消费数据分别同比增长9.2%，16.5%，9.8%。

“综合来看，传统节假日对电商物流需求端的促进作用日益明显，电商物流市场需求有望在10月进一步增长。”上述负责人表示，在常态化疫情防控形势下，部分电商平台节假日整体销量同比涨幅超过100%。供给端，电商物流供给效率进一步提升，库存周转指数和实载率指数继续创出年内新高，人员指数和物流时效指数实现止跌回升，但满意率和履约率指数有所回落。

(责编：赵竹青、吕骞)

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