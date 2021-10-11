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我国公路运输呈现放缓态势 9月运价指数回落至年内第二低水平

2021年10月11日11:10 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年9月份中国公路物流运价指数为99.6点，比上月回落0.46%，比去年同期增长1.1%。从各周指数看，第二、三周运价指数环比回落，第一、四、五周运价指数环比回升。

分车型指数看，各车型指数环比有所回落，同比保持小幅增长。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为100.1点，比上月回落0.42%，比上年同期增长1.2%。零担指数中，零担轻货指数为97.6点，比上月回落0.55%，比上年同期增长0.7%；零担重货指数为100点，比上月回落0.48%，比上年同期增长1.1%。

从需求看，9月国内经济下行压力加大，市场需求进一步放缓，PMI数据显示，9月份制造业PMI指数为49.6%，比上月回落0.5个百分点。从供给看，运力供给环比前期继续小幅回落。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，综合来看，国内市场需求持续放缓，企业经营持续承压，公路运输市场运行呈现放缓态势，9月运价指数回落至年内第二低水平。分区域看，仅东南沿海区域运价指数略有回升，其他8个区域运价指数均有回落。

上述负责人表示，从后期走势看，国内市场需求短期仍呈现放缓态势，公路运输市场受需求影响较大，运价指数出现较大波动。随着四季度来临，市场需求维稳或将有所好转，新动能保持较好发展态势，运价指数可能震荡回升。

(责编：赵竹青、吕骞)

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