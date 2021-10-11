人民网云南10月11日电 （记者赵健、余璐）十月的云南昆明，繁花似锦。作为我国重要的主场外交活动，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）于10月11日在这里拉开帷幕。来自全球近200个国家和地区的代表共赴“春城之约”，共商生物多样性保护大计，一同绘就地球“人与自然和谐共生”新图景。

相约春城 共襄盛举

《生物多样性公约》是一项保护地球生物资源的国际性公约，目前共有196个缔约方。中国是最早签署和批准《生物多样性公约》的国家之一。2016年12月，在墨西哥坎昆举行的COP13大会宣布中国获得2020年COP15举办权。

本次COP15大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，这是联合国生物多样性公约缔约方大会首次将“生态文明”作为大会主题。

本届大会将总结过去10年全球生物多样性保护工作，并制定2020年后全球生物多样性框架，确定2021年至2030年全球生物多样性目标。

10月10日举行的COP15首场媒体通气会介绍，COP15将分为2021年10月11日至15日和2022年上半年分两个阶段在昆明召开。第一阶段会议将发布《昆明宣言》：“共建全球生态文明，保护全球生物多样性倡议”，呼吁各方要采取行动，响应共建地球生命共同体号召，遏制生物多样性丧失，增进人类福祉，实现可持续发展。

通气会介绍，第一阶段会议将包括开幕式、闭幕式、高级别会议、生态文明论坛等活动，邀请各缔约方、国际组织、金融机构、研究机构、社会组织、商业企业、媒体机构以及中国地方政府等共计1800余名代表参会，其中线下参会人员规模约1300人，线上参会约500人截至10月9日，共有来自世界各地的169家媒体、853名记者报名采访COP15大会。

国家战略 成果卓著

建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。

2021年10月8日，国务院新闻办公室发表《中国的生物多样性保护》白皮书。白皮书介绍，中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国一贯高度重视生物多样性保护，将生物多样性保护上升为国家战略。中国坚定践行多边主义，积极履行《生物多样性公约》及其议定书，促进相关公约协同增效，展现大国担当，在全球生物多样性保护和治理进程中发挥重要作用。

COP15新闻中心主任、生态环境部发言人刘友宾在10日举行的通气会上介绍，作为大会的主席国，中国大力推进生物多样性保护和恢复，划定生态保护红线，完善政策法规，改善生态环境质量，建立国家公园体系，实施长江十年禁渔，不断加大监管和执法力度，积极履行国际公约义务。

近年来，全社会生物多样性保护意识不断增强、参与度不断提升，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强。东北虎、雪豹、藏羚羊、亚洲象、朱鹮等珍稀濒危物种数量明显增加，中国的国宝大熊猫也从“濒危”降为“易危”等级。

中国的生态文明建设成就获得世界认可。联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛表示，中国是全球生物多样性保护的强有力支持者和贡献者，中方提出的生态文明理念对各国达成全球生物多样性目标至关重要，在促进人与自然和谐共生方面的工作值得各国仿效学习。

保护家园 全球挑战

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。生物多样性的下降和生物栖息地的丧失，有可能增加传染病和病毒传播风险。

2010年，《生物多样性公约》缔约方大会第十次会议在日本爱知县举办，会上提出20项“爱知”目标。然而，到2020年爱知会议十周年之际，联合国发布的报告指出，当初定下的20个目标仅有6个部分实现。全球约有100万种动植物物种濒临灭绝。

“在生物多样性的保护方面，我们正面临史无前例的挑战。”《生物多样性公约》秘书处副执行秘书大卫·库珀介绍，虽然形势严峻，但也应该看到，只要是采取了保护行动的领域，基本都有明显改善。

正因如此，本届大会成果备受期待。伊丽莎白·穆雷玛表示，昆明宣言将作为第一阶段会议的主要成果，让各方认识到“生物多样性丧失不会停下来等我们行动”，有助于推动生物多样性保护工作向前发展，推动实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

大会还将制定未来十年的全球生物多样性保护框架。“当前，我们站在了保护生物多样性、实现全球可持续发展的十字路口。”生态环境部自然生态保护司司长崔书红强调，“2020年后全球生物多样性框架”作为《生物多样性公约》下重要战略规划文件，作为COP15的重要标志性成果，将对未来十年乃至更长时间的全球生物多样性治理做出规划。

(责编：赵竹青、吕骞)