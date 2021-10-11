随着试点范围逐步扩大，应用场景不断丰富，数字人民币正悄然走进人们生活的方方面面，使支付变得更加便捷、安全、高效。

近日，中国农业银行携手北京一卡通，在北京推出“京彩通行——一卡通1分钱乘车”优惠活动，用数字人民币，1分钱就能乘公交、坐地铁。倡导市民使用数字人民币，绿色出行、低碳减排。

据中国农业银行相关负责人介绍，10月12日至10月25日期间，北京市民使用北京一卡通APP，开通中国农业银行数字人民币钱包，可领取1张优惠券。凭券在使用农行数字人民币为一卡通（含手机一卡通、实体卡等）充值时，可直接抵扣5元乘车费；此券在乘车码乘坐公交、地铁扣费时，只需支付1分钱，最高抵扣不超过9.99元交通费。具体活动形式及参与方法可关注“北京市政交通一卡通”“中国农业银行微银行”微信公众号了解。

该负责人还表示，中国农业银行产品和服务涵盖线上线下主要渠道，提供交通出行、智慧零售、民生缴费、校园生活、三农供应链、涉农补贴等多行业解决方案，推动数字人民币与各领域深度融合。

据了解，为满足市民多样化需求，中国农业银行与北京一卡通深度合作，发挥各自优势，率先在公共交通领域，提供数字人民币解决方案。数字人民币钱包按照载体不同，可分为“软钱包”和“硬钱包”。其中，“软钱包”搭载于手机APP，将数字人民币与北京一卡通、乘车二维码深度融合，可支持此次活动。市民按照原有乘车支付流程和习惯，就能使用数字人民币乘车，线上完成交易。而“硬钱包”从外观看，就像一张带有屏幕的超薄卡片，只要将其靠近公交刷卡机或地铁闸机“碰一碰”即可轻松完成支付。

(责编：董童、李源)