原标题：我为群众办实事！“平安守护者行动”济南市公安局、中国平安集团共同守护网络安全

10月10日，“平安泉城 网安天下”平安守护者共建网络安全主题宣传系列活动启动仪式在山东举行，此次活动由济南市公安局、中国平安集团联合发起，旨在提高人民群众网络安全常识，切实保护人民群众合法权益。

济南市委宣传部副部长、市委网信办主任展宝贞，济南市公安局二级警务专员梁恺军，中国平安集团品牌宣传部总经理陈遥，平安驻山东地区统管党委书记郭强出席本次活动并致辞，中国人民银行济南分行董龙训，山东银保监局张强及相关领导出席本次启动仪式。此外，平安集团及平安产险、平安银行、平安人寿、平安普惠等十八家专业子公司驻鲁机构一把手以志愿者身份联合参与了此次“平安守护者行动”。

启动仪式上，济南市公安局与平安集团签署了《网络安全共建协议书》，双方将结为“网络安全共建单位”，充分发挥各自优势，通过网络安全共建，开展形式多样的网络安全共建宣传活动，将网络安全宣传工作落到实处。济南市公安局代表向平安集团18家驻鲁专业子公司授予“平安守护者”荣誉旗帜，并聘任山东广播电视台四名著名主持人担任”网络安全宣传形象大使”，还通过展播网络安全公益短片、诗歌朗诵和共建网络安全倡议宣读等环节普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和网络安全防护能力。

济南市委宣传部副部长、市委网信办主任展宝贞指出，网络安全为人民，网络安全靠人民。网络安全风险日益突出，面对新形势、新任务、新挑战，必须坚持系统观念，持续加强网络综合治理，严格落实网络安全主体责任，压实职能部门监管责任，凝聚全市上下“一盘棋”；必须坚持法治思维，持续加强依法管网、依法治网，坚决打击电信网络诈骗等新型网络犯罪，擦亮“安全泉城”金招牌；必须坚持强基导向，持续加强网络与信息化安全、网络安全等级保护、通报预警、宣传引导等工作，全面提高人民群众网络安全意识，画好网络安全“同心圆”。

中国平安集团品牌宣传部总经理陈遥表示，中国平安始终坚守回馈社会初心，坚持以人民为中心，让发展有温度，与国家繁荣、人民幸福同频共振。2019年，平安加入中国志愿服务联合会，并发起“平安守护者行动”，充分利用自身在安全、金融、医疗、科技等领域的资源优势，携手社会各界构建“开放、共享、可持续”的公益生态。陈遥强调，希望通过此次网络安全主题宣传系列活动，以“警企合作”新模式，通过线上设专栏、线下进社区的方式，提升群众网络安全知识、金融知识，动员全民反诈，打击网络谣言，清朗网络空间，践行平安作为头部金融企业的社会责任。

此次共建活动，双方将充分结合业务职能，创建“网络安全共建”新模式，通过开展“1·14专项行动”，即落地1年公益专栏，深入济南12区2县，开展网络安全风险排查、网络安全知识普及、网络安全演练等网络安全宣传公益活动，切实保护人民群众合法权益，共同维护社会稳定。双方希望通过此次警企共建新模式，让更多的人民群众加入到“维护网络安全”宣传队伍中，共同助力文明清朗网络空间建设。

(责编：董童、李源)