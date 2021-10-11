人民网北京10月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年9月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路249条，运营里程8069公里，实际开行列车265万列次，完成客运量20亿人次，进站量12.1亿人次，未发生运营安全责任事故。

据介绍，9月份，新增运营线路2条、运营区段1个、运营里程95.5公里，分别为广州地铁18号线首通段、哈尔滨地铁2号线一期、杭州地铁9号线一期北段。9月份，48个城市完成客运量环比增长2.4亿人次、增长13.6%，同比去年9月增长3.6亿人次、增长22%。

数据来自交通运输部。

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