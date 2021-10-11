人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：9月全国轨道交通完成客运量20亿人次 

2021年10月11日14:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年9月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路249条，运营里程8069公里，实际开行列车265万列次，完成客运量20亿人次，进站量12.1亿人次，未发生运营安全责任事故。

据介绍，9月份，新增运营线路2条、运营区段1个、运营里程95.5公里，分别为广州地铁18号线首通段、哈尔滨地铁2号线一期、杭州地铁9号线一期北段。9月份，48个城市完成客运量环比增长2.4亿人次、增长13.6%，同比去年9月增长3.6亿人次、增长22%。

数据来自交通运输部。

 

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：9月全国轨道交通完成客运量20亿人次
　　人民网北京10月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年9月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路249条，运营里程8069公里，实际开行列车265万列次，完成客运量20亿人次，进站量12.1亿人次，未发生运营安全责任事故。 据介绍，9月份，新增运营线路2条、运营区段1个、运营里程95.5公里，分别为广州地铁18号线首通段、哈尔滨地铁2号线一期、杭州地铁9号线一期北段。…
共赴“春城之邀” 齐商全球大计 《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议今日开幕
　　人民网云南10月11日电 （记者赵健、余璐）十月的云南昆明，繁花似锦。作为我国重要的主场外交活动，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）于10月11日在这里拉开帷幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部