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中交资本成立揭牌暨石景山区合作签约仪式在京举办

2021年10月11日18:33 | 来源：人民网
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日前，注册资本100亿元的中交资本控股有限公司正式成立，同时宣布与北京市石景山区人民政府签订战略合作协议。“中交资本成立揭牌暨石景山区合作签约仪式”以“聚焦三核五商、启创资本梦想”为主题，“三核五商新中交”战略正是中国交建为打造具有全球竞争力的“科技型、管理型、质量型”企业而提出的全新战略。

据介绍，中交资本是中国交建立足“专业化+市场化”理念设立的全新金融和资本服务平台。据公开信息显示，中交资本旗下目前分为“三大板块”：

以融资租赁业务为代表的中交融资租赁有限公司位于上海，主要职责是提供融资租赁等综合投融资服务，累计与260余家企业开展合作，投放落地项目覆盖全国27个省（自治区、直辖市）；

以基金业务为主责的中交投资基金管理有限公司成立于2014年，连年保持在全国百亿管理规模以上私募股权基金管理人行列，在央企基础设施产业基金领域处于行业领先地位，特别是在PPP项目运作、基金模式创新等领域具有一定话语权；

以供应链金融、资产证券化为主线的供应链金融公司正在紧锣密鼓筹备，预计在不远的将来就会完成搭建。（初梓瑞）

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中国交建居世界五百强第61位；连续15年位居ENR全球国际承包商排名中国企业榜首；在建筑央企中独获国资委经营业绩考核“16连A”；是一家集“国企党建联系点、国有资本投资公司试点、交通强国建设试点”于一身的中央企业。

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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