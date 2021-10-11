三名经济学家分享2021年诺贝尔经济学奖
2021年10月11日19:32 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩10月11日电（记者和苗 付一鸣）瑞典皇家科学院11日在斯德哥尔摩宣布，将2021年诺贝尔经济学奖授予三名经济学家戴维·卡德、乔舒亚·D·安格里斯特和吉多·W·因本斯，以表彰他们在劳动经济学与实证方法研究领域作出的突出贡献。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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