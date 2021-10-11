原标题：科技创新引领大健康产业转型升级发展

2021年，十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要（以下简称《规划纲要》）的决议，《规划纲要》列出了未来5年经济社会发展20项主要指标，其中涉及民生福祉的就有7项，深入实施健康中国行动，实现人民对美好生活的向往，是这份纲要草案的主题。“十四五”期间，我国人均GDP将迈过12700美元的门槛，从中等收入国家发展成高收入国家。同时随着人口结构加剧老龄化，未来对医疗资源的需求将继续提高，医疗健康从诊断治疗、社会保障、慢病管理、康复护理等为人民提供全方位全生命周期健康服务的多个领域都将得到长足发展，前景广阔。

即将于2021年10月13日在深圳国际会展中心（宝安区）举办的“第85届中国国际医疗器械（秋季）博览会（简称CMEF）”以“创新科技，智领未来”为主题，将同步聚焦“十四五”规划中点题的数字医疗、高端设备、智能制造、慢病管理、养老康复等多个细分领域，以创新的智能化医疗产品与服务为基础，从人民需求出发，结合消费市场升级与健康观念转变，发掘更细分、更有潜力的新蓝海市场，助力健康中国的实施。

届时，在将医疗器械产业作为大湾区核心引擎和全国先行示范的深圳，CMEF医博会的召开或将吹起“新东风”。作为医疗器械行业独一无二的枢纽型平台，本届CMEF将全面呈现为人民提供全方位全生命周期健康服务的“诊断治疗、社会保障、慢病管理、康复护理”全部四个方面，重点展示具有先进技术和优质服务的领先产品，并结合消费升级与政策导向预示未来几年可能的趋势热点。

随着5G、人工智能、物联网、数字孪生人、互联网医疗等智慧科技的发展与普及，和对于三甲医院的大力建设，我国的临床诊断与治疗在很大程度上也进入了“智能时代”。包括癌症早筛、智能诊断、母婴健康等疾病诊断，以及骨科治疗产品、协作机器人、手术机器人等治疗工具，在本届CMEF开展前就获得了很高的关注度。

众所周知，癌症是中国乃至全球主要威胁人类健康的疾病，也是目前中国人口死亡的主要原因之一。但随着科技与医疗水平的进步，通过癌症早期筛查，三分之一的癌症完全可以预防，三分之一可以通过早期发现得到根治，三分之一可以运用现行医疗措施延长生命、减轻痛苦、改善生活质量。本届CMEF上，将带来电气康达车载CT、新产业生物的全面肿瘤标志物及检测指标、康华生物肺癌筛查五项、德尚韵兴超声甲状腺智能辅助诊断系统、欧普曼迪4K极清荧光导航内镜系统、快速检测试纸等许多癌症早筛科技，助力癌症的早期快速诊断。

同时还将呈现基于妇产科领域量身打造的开立彩色多普勒超声诊断系统、中旗生物超声多普勒胎儿监护仪、智能胎儿监护系统、微量元素分析仪、全自动妇科分泌物分析系统、孕期营养综合监测系统、生物刺激反馈仪、脉冲磁场刺激仪等创新母婴健康产品。

诊断是疾病诊治战场的“卫星”，而治疗就是全面的战争和精确的打击。本届CMEF上骨科科技产品亮点众多，将呈现威高Premier微创系统、桥接组合式内固定系统、微创腔镜器械、仿生矿化胶原人工骨修复材料、骨科内固定用芯钻系统等产品。

同时还将带来协作机器人、手术机器人等先进设备。作为医疗中应用广泛的智慧助手，新一代柔性协作机器人可满足大部分医疗应用场合，且扩展通信接口、关节内置高精度力矩传感器、高达±0。03mm的重复定位精度，接近人类手臂同等水平的力感知与力控制能力。除此之外还有唯迈医疗介入手术机器人，能使介入医生彻底摆脱X射线的辐射伤害，推进介入手术标准化。颅底手术导航定位系统可以解决术前模拟规划讨论、术中实时精准引导及安全预警、术后结果评估。

新冠肺炎疫情的大流行给全球的社会医疗保障和公共卫生体系都敲响了警钟，改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能，成为十四五强调的重中之重。

在公共安防层面，CMEF作为医疗全产业链综合服务平台，积极顺应时代和市场的召唤，聚焦安全应急及装备万亿蓝海市场，助力推动“平安中国”建设，全新创立中国应急、安防及救援技术装备博览会。展品范围从日常监测预警设备、疫苗研制相关产品及安防劳保产品，到院外急救、灾难救援设备、工具、服务及软件；从自动体外除颤设备（AED）、心肺复苏设备（CPR）等应急救援设备，到清洁消毒、止血包扎、个人防护等医学应急救援物资；从应急救援保障车、负压救护车、移动CT车到移动方舱、隔离舱、核酸快检等公共卫生安全防疫、防护最新产品。

在院内感控层面，预防院内感染更是头等大事，作为业界规模最大的医疗科技展示平台，CMEF引进了众多守护院内洁净环境的先锋科技产品，包括新华医疗生物安全型立式灭菌器、灭菌效果可视化产品、低温低压沸腾清洗技术、人机共存消毒灭菌技术、多种消毒机器人无死角空灭菌技术、能远足外太空的空间灭菌技术等领先技术与产品。并同时在医疗“最后防线”急救与ICU领域带来例如智能呼吸机、多参数监护仪、急救转运呼吸机、超声经颅多普勒血流分析仪、负压隔离仓、智能输液泵等创新产品。

同时主办方将邀请应急管理、民政、红十字会、医院急诊、基层医疗机构、行业协会、基金会、产业园及民间救援组织、应急救援研发、投融资机构、行业经销商、代理商等行业同仁现场交流。以科技为支撑，健全医疗救治、完善物资保障，以助力建立稳定的公共卫生保障体系，改善疾控基础条件，提高应对突发公共卫生事件能力。

从“健康中国2030”规划纲要，到“十四五”规划纲要，对于全民健康的实现一直以来都在强调从“治已病”到“治未病”的转变。要创新社会动员机制，健全健康教育制度，从源头上预防和控制重大疾病，实现从以治病为中心转向以健康为中心。

并且随着信息技术的发展与健康意识的提升，人们也越来越关注自身身体状况。在10－20年前，有愿望经常了解自己身体状况的人群大多在50岁以上，而如今20－30岁人群的自我检测与体检普及率已大大提高，使其在保健、疗养、运动等方面的投入增多。

以糖尿病领域为例，我国是糖尿病患者大国。据统计2013年中国国内血糖仪产量为460万台，2019年中国血糖仪产量增长至1970万台，每年的复合增长率为27。43％。尽管如此，我国目前血糖仪渗透率仍不足3成，相较欧美日等经济发达国家和地区超过90％的渗透率还亟待提高。随着普及率的提高及产业发展，预计2026年中国血糖仪市场规模将从2019年的41。8亿元提高到68。2亿元。这仅仅是体现患者主动权提升的一个方面，越来越多的患者学会了自我帮助，积极参与到任何能影响其自身健康的事情当中，使其健康状况能够得到真正的改善。

一方面是疾病预防与家庭检测技术创新与智能化的蓬勃发展，带动了家用检查检测设备的普及，让“身体健康指数”变成了“生活幸福指数”的晴雨表。一方面由于慢病患群的快速增长、医疗系统的负担加重，反向催生了慢病自我管理的意识提升。

在CMEF上，关注度最高的家用医疗设备包括谊安医疗AS100系列睡眠呼吸机、杭州微策生物NB－loT 5G智能血糖仪、网孔式雾化器、尿酸检测仪、电子血压计、水肿机、颈椎按摩仪、动脉硬化指数测量仪、糖尿病治疗仪，以及创新的家用呼吸机、制氧机、雾化器等。让大家在家中就可以简单便捷快速的获取身体各项指数，或进行方便、高性价比的机械通气、氧疗、雾化、胰岛素注射等治疗。

2021年到2050年是我国加速老龄化阶段，到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30％以上。老龄化的不断加剧势必导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业照料的需求量大且功能要求越来越高。在市场需求的快速增长下，近年来我国医院康复医学科床位数也取得较大的增长。有专家预计2021年中国康复医疗市场规模将突破1000亿元。

巨大的市场潜力和需求，让这份“夕阳事业”自带“朝阳气质”。而随着医疗科技发展与智能化的普及，康复护理行业也从满足基础需求，踏上了提高服务体验的转型升级之路。

应市场所需，CMEF中的“CRS国际康复及个人健康博览会”的规模也越来越大、关注度越来越高。在本届展会中将吸纳全球各地300余品牌展商，带来多电动医用病床、儿童电动床、非接触式体征采集系统、自动换床单器、口腔综合治疗机等优质产品，以及包括天愈康复机器人推出的Robnek－N901颈椎牵引系统3D颈椎康复机器人、迈步机器人科技带来的下肢康复外骨骼机器人、乐普互联网医院、联新床旁交互系统、多关节等速训练与测试系统、智能“穿戴式”外骨骼、生活自理帮手机器人、下肢康复运动训练系统、脑机接口手功能康复机器人系统等在内的多款康复机器人、康复训练仪、智能机器人、护理机器人等科技前沿康复养老产品。品类涵盖康复工程、辅助器具、智慧养老、居家照护等多品类，全面提升服务水平和体验。

展会期间，主办方还将围绕“智能康复”、“智慧养老”、“智慧健康”“医养结合”“康复／养老机构新基建”等行业关注热点难点，邀请卫健委、民政部、中国医疗器械协会康复理疗分会、中国老龄产业协会、广东省康复医学会、深圳养老服务业协会、国药康养、泰康养老等权威机构及龙头企业，共同举办前沿康复技术专题论坛、康复医院建设发展高峰论坛、康复辅具发展专题论坛、养老机构评定专题论坛、专科康复中心及养老院运营之道、数字化健康孪生技术应用论坛、阿尔茨海默病最新康复及照护专题论坛、第三届全国老年机构建设与发展大会、老龄健康政策及投融资合作模式创新论坛、医养结合推动区域医疗服务能力建设创新论坛等专题论坛，全面助力康复养老产业迈向高质量发展新征程。

(责编：赵超、陈键)