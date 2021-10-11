舒家鑫

原标题：坚持不懈加强新发展阶段国有企业党的建设

今年是全国国有企业党的建设工作会议召开5周年。5年来，国有企业深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定不移把坚持党的领导、加强党的建设作为一项根本性政治任务来抓，党的建设得到了极大加强，为做强做优做大国有企业和国有资本提供了坚强有力的政治保证。进入全面建设中国特色社会主义现代化国家新征程，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，践行碳达峰、碳中和目标部署，建设世界一流现代化企业，加强新阶段国有企业党的建设比历史上任何时候都更为紧迫、更为关键，都更需要坚持系统思维、底线思维，以高质量党建引领高质量发展。

在深化理论武装上下功夫

习近平总书记鲜明指出，坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。一以贯之，就是从一而终不会改变、不能改变。如何才能做到一以贯之？最根本的就是坚持和巩固习近平新时代中国特色社会主义思想在国有企业的指导地位，坚持不懈用这一光辉思想武装党员干部头脑，把党员干部培养成习近平新时代中国特色社会主义思想的终身信仰者、忠实实践者。深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代中国共产党的思想旗帜，是国家政治生活和社会生活的根本指针，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，必须持之以恒学、深入系统学、及时跟进学，不断增强学习贯彻的使命感责任感紧迫感，做到学懂弄通做实。既要全面系统学习，努力把握精髓要义，又要指导企业发展，感悟真理力量；既要逐字逐句，把握“微言大义”，又要突出重点，联系思想联系实际；领导干部、总部部门既要主动学、深入学，做到先学一步、学深一层，又要精心组织、促学领学，示范带动全员学习。通过学习，把贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法转化为贯彻落实的实际行动。

在持续强根铸魂上下功夫

加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。树高千丈系于根深，潮头屹立系于魂聚。强根铸魂，是党的建设一项基础性工程，必须坚持不懈、久久为功，须臾不能松懈。要坚决把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把方向、管大局、保落实，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化，确保国有企业坚持改革发展正确方向。坚持不懈用党的创新理论教育党员干部，注入根系，铸入灵魂，引导他们系好人生的每一粒扣子，走好人生的每一步。进入新发展阶段，国有企业要做强做优做大，就必须下大力气实施强根铸魂工程，全面总结评估全国国企党建会5年来的经验做法，坚决贯彻落实党中央关于国有企业党的建设的部署要求，坚持标准更高、要求更严，把坚持党的领导、加强党的建设的根培育得深深的、魂铸得牢牢的，确保组织落实、干部到位、职责明确、监督严格，不能搞成摆设。

在压实党建责任上下功夫

要用好考核评价这个指挥棒，既报经济账、又报党建账，把党的建设考核同企业领导标准综合考评、经营业绩考核衔接起来，同企业领导人员任免、薪酬、奖惩挂起钩来。“指挥棒”是指方向的。用好党建责任制考核这个指挥棒，就是要引领国有企业党的建设朝着总书记指明的方向不断加强。近年来，国有企业普遍开展了党建责任制考核，对于坚持党的领导、加强党的建设发挥了指挥棒作用。要进一步明确在坚持党的领导、加强的建设中党组织的主体责任、党组织书记的第一责任、专职副书记的直接责任、纪检监察书记的监督责任、班子成员的一岗双责，以及党建部门的部门责任，既要整体考，又要分类核，对准不同责任人的责任进行考核。要探索创新考核的方式方法，认真总结这些年实行考核的经验做法，把党建责任制考核与主题教育、巡视巡察结合起来，与经营发展业绩考核结合起来，综合利用、综合考核，防止“单打一”“两张皮”；延伸考核的深度和广度，到多个下一级企业、下二级企业甚至基层企业或班组开展印证性考核，看党建工作是不是落地落实了，党建引领作用是不是发挥了，党员群众是不是点赞了。

在加强三基建设上下功夫

全面从严治党要在国有企业落实落地，必须从基本组织、基本队伍、基本制度严起，在打牢基础、补齐短板上下功夫，防止“沙滩流水不到头”。5年来，国有企业认真落实总书记要求，大力加强基层党建三基建设，党组织覆盖、党组织作用覆盖取得了显著提升，基层基础得到了明显加强。必须清醒认识到，三基建设是发展的、动态的，不可能毕其功于一役，需要持续用力、不断加力。要认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，按照“三个同步”的要求，着力提升三基建设标准化、规范化水平，真正把基层基础打牢筑实。既要巩固已有建设成果，更要注重新建单位党组织同步建立，防止空白；既要注重典型示范，加强经验做法交流，也要向薄弱领域和企业派驻党建指导员，加强调研指导，帮助他们找准问题、拿出实招、补齐短板，推动解决党建工作不平衡问题；既要坚持优良传统，形成特点特色，又要勇于开拓创新，探索基层组织建设的新途径。当前，要重点探索完善混改企业、小远散企业、海外企业以及困难企业的三基建设，探索党建联建共建的途径方法，切实把组织覆盖、作用覆盖落到实处。

在弘扬清风正气上下功夫

要加强国有企业领导人员的党性教育、宗旨教育、警示教育，严明政治纪律和政治规矩，引导他们不断提高思想政治素质、增强党性修养，从思想深处拧紧螺丝。国有企业大多属于事关国计民生的基础性、支柱性行业，资源聚集密集，经济活动活跃，人民群众关心关注，是经济秩序、社会风气的风向标。信任是最大的关怀，但信任不能代替监督，关心不能忘了严管。要突出监督重点，优化完善“三重一大”决策监督机制，强化重点领域、关键环节监督，补齐短板、封堵漏洞，形成全覆盖、闭环式制度体系，不断提高科学发展、防范风险能力。整合监督合力，加强巡视巡察力度，综合运用提级巡视巡察、专项巡视巡察、“回马枪”巡视巡察、互联网和信访巡视巡察等不同方式，更好发挥各种监督机构、机制作用，让一切决策行为、经济行为、管理行为、干部选拔、考核奖励等方方面面都在阳光下运行。从严落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，持续加大对不作为、乱作为惩治力度，引领干部职工全身心投入企业改革发展各项工作中。

在引领高质量发展上下功夫

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量；国有企业不仅要，而且一定要办好；坚定不移把国有企业做强做优做大。坚持高质量党建引领高质量发展，这是国有企业党建工作必须坚持的重要原则和目标指向。高质量党建是基础，提高引领力是关键，高质量发展是检验。要坚持把国有企业党的建设作为政治任务，以政治建设为统领，切实提升党建质量，把每一个基层组织都建设成为党旗高高飘扬的战斗堡垒，让每一名党员胸前的党徽都熠熠生辉。切实提高引领力，就要紧紧围绕企业生产经营、改革发展、科技创新、国际化发展、党的建设等方方面面，积极搭建党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用发挥的平台载体，建立完善考核激励制度，引导各级党组织和广大党员立足本职、开拓创新，当好主人翁、切实打头阵。

在建强党建队伍上下功夫

要注重选拔政治素质好、熟悉经营管理、作风正派、在职工群众中有威信的同志做企业党建工作。这就要求各级党委要深刻认识到，加强国有企业党的建设，不是一般部门的责任，是党委的责任；不是一般的责任，是重要的政治责任。各级党委要坚决扛起、认真履行责任，把党的建设工作摆上重要日程，扎扎实实加以推进，为做强做优做大提供坚强有力的政治保证和组织保证。要把建设强一支专兼职党务干部队伍作为一项重要工作，坚持标准条件，拓宽渠道视野，根据实际设置党建工作部门，选优配强专兼职党务干部，做到梯次配备、进出有序、统筹兼顾、充满活力。要把党建工作岗位作为培养复合型人才的重要平台，畅通党建工作岗位与生产经营岗位人员的双向交流机制，使党务工作岗位成为热门、“香饽饽”。加强教育培训，运用内外部机构，拓展渠道平台，综合运用选学选训、上挂下派和专题培训、交流研讨等不同方式，持续提高他们的履职能力和水平。建立完善党建工作经费保障机制，建设好各类党建工作阵地，让他们能够聚精会神做好党建工作。党员领导干部要带头落实“一岗双责”，主动做党建工作，用心指导党务工作，用情关心党务干部，发挥示范带动作用。

在健全制度机制上下功夫

国有企业是党领导的国家治理体系的重要组成部分。国有企业党的建设，是一项系统工程，其中制度机制建设十分关键。没有科学完备的制度体系，就会出现“牛栏关猫”；不及时修订完善制度，就会出现“破窗效应”；不健全有效的执行机制，就会让制度形同虚设，沦为“稻草人”。要结合企业实际，制定具体落实意见，拿出务实管用举措，狠抓督查检查，确保落实落地落细。认真总结企业党的建设成功经验和做法，广泛学习借鉴，科学归纳提升，固化为制度机制，努力建立起具有企业特点的党建工作制度体系，有力促进企业党的建设。

本文刊载于《当代电力文化》2021年第9期，作者系中国华能集团公司党建部（党组宣传部）主任

(责编：李源、章斐然)