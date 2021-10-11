原标题：五周年“回头看” | 党建领航风帆正 奋进“核”风启新篇

2021年是中国共产党成立100周年，是全国国有企业党的建设工作会议召开五周年。五年来，中国核电始终把坚持党的领导、加强党的建设作为“根”和“魂”，坚持党要管党、从严治党，把党的领导融入公司治理各个环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，坚持党对国有企业的领导不动摇，发挥企业党组织的领导作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行；坚持服务集团公司战略发展，把提高公司效益、增强公司核心竞争力、实现国有资产保值增值作为企业党组织工作的出发点和落脚点，以公司改革发展成效检验党组织的凝聚力和战斗力；坚持建强基层党组织不放松，各基层党组织作为组织“肌体”的末梢细胞，用知信行相统一践行党的领导融入基层治理的“最后一公里”，以基层党组织建设为中国核电高质量发展注入动力活力。

五年来，中国核电党的建设工作充分发挥优势，取得了明显成效，各成员单位实践探索亮点纷呈，呈现出全面推进、重点突破的良好态势，积累了许多好经验好做法，形成了可资借鉴的成功案例、打造了一个个响亮的党建品牌，产生了良好的示范效应。

坚持政治首位 筑牢思想根基

（一）锤炼政治忠诚，强化践行“两个维护”的行动自觉。

“心有所信，方能行远。”五年来，中国核电坚持党的领导、加强党的建设。落实“第一议题”制度，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，建立长效机制。公司党委将领导干部带头讲党课、举办集中读书班研修班等好做法固化下来，通过静思会、战略研讨会和党建、安全、改革等专题会部署推进工作，深入基层现场调研督导，以党组织书记述职评议、党建责任制考核为重要抓手，层层压实责任。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，改革发展成效显著，核能产业持续发展，非核清洁能源产业形成规模，经营业绩稳步提升。

（二）以高质量党建成效引领保障中国核电创新发展实现“两个转变”。

五年来，中国核电党委不断把学习成果转化为破解难题、推动发展的“金钥匙”，在促进企业转型升级、绿色发展的进程中，坚持学思用贯通、知信行统一，实现了企业创新发展的“两个转变”。

实现公司从生产型向创新型转变。按照“从解决电站现场问题到推动公司高质量发展”的总体思路系统策划战略性科研项目，积极开展关键核心技术攻关，不断完善科技创新体制机制；进一步完善以科技投入、成果转化、项目申报、专利、标准等为要素的科技创新考核评价指标体系以及理论制度。构建“小核心、大协作”科技创新机制，设立运行研究院，多维度、多领域搭建科研创新平台；推动中核武汉成功入选“科改示范行动”企业；与清华大学成立“数字核电技术联合研究中心”，打造校企合作典范等。

实现公司从管理型向经营型转变。中国核电以系统观念谋划产业布局，公司在做强做优核电和核能主业的同时，前瞻性布局敏捷端新产业，积极引入相关领域高端人才，摸索建立一套从能源新技术孵化到商业产品产出的市场化管理模式；实施“一厂一策、一省一策”的厂址开发策略，扎实做好核电项目发展与国家、地方和行业发展战略的深度融合；抓好“产学研用”同步开展这一关键点，重点围绕机组安全性能提升、战略科研项目等项目建立科研项目的分级分类管理体系，加强外部合作，积极拓展核能多用途的应用场景。

坚持两个“一以贯之” 探索中国核电治理现代化

中国核电始终把党的建设放在首位，着力强化党委班子的领导作用，扎实推进 “党建进章程”、“董书法”一肩挑、党委会前置研究讨论、专职党委副书记配备等工作，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分。在此基础上，公司作为集团首家研究出台并全面推行“一章三制四规则”制度体系、党委会“3+1+N”议事模式，明确新体制下各治理主体和党政主要领导的权责边界，确保党委把得了关、定得了向，推动党组织发挥作用组织化、具体化、规范化。

积极创新党建融合 汇聚党建引领强大动能

“求木之长者，必固其根本。”中国核电党委充分认识抓基层、打基础的极端重要性，认真贯彻落实党的十九大提出“以提升组织力为重点，突出政治功能”要求，推进全面从严治党向基层延伸、在基层做实。公司党委深入学习贯彻国有企业改革发展和党的建设，以系统思维建立具有中国核电特色的“1+N”国有企业高质量党建体系，推动党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，以高质量党建推动高质量发展。中国核电连续三年在集团公司对二级单位党建考核中排名第一；在“华龙一号”全球首堆示范工程、示范快堆项目、中俄核能合作示范项目上，探索开展党建联建，充分发挥党支部的组织力和政治功能，将党建力量“嵌入”重大项目，确保一大批工程项目圆满落地，相关经验在全集团进行了推广；各级党组织坚持党建工作与生产经营深度融合，全面推行党员责任区、党员示范岗，引导党员立足岗位创先争优。以“党建优秀、管理一流”主题创建活动为载体开展“党建+”融入中心专项行动。通过合理化建议、专题组织生活会、重点业务工作联学联做等形式与年度中心任务紧密结合，制订时间表，有效推进工作，以工作成果评价实效。2021年6月，满足WANO综合指数计算条件的中国核电22台机组中，有18台机组WANO综合指数达到满分100；公司党委借鉴WANO同行评估方法，对大党建全领域业务进行梳理，发布了党建同行评估办法。对福清核电、霞浦核电、中核海洋、中核武汉等4家单位开展了党建同行评估，并明确了三年内实现评估全覆盖的目标。通过举一反三，共同进步，不断改进提升，使党建体系完整、执行有力，进入新的境界，以高质量党建带动公司高质量发展；构建党建经验反馈平台。通过定期开展党建经验交流、定期收集党建工作特色亮点和不足之处，汇编成党建经验反馈，通过工作分享激发基层党组织的创造性，开拓具有特色的党建工作载体，进一步提升党建工作质量。

蓝图已绘就，重任正在肩。中国核电将弘扬伟大建党精神，不断完善“强根固魂”党建体系，以高质量党建引领和保障公司“十四五”高质量发展，加快建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商，以强核报国之志续写核工业新的辉煌篇章，以创新奉献之为造福人类发展的壮丽征途。

(责编：李源、曹淼)