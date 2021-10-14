10月13日，新国货品牌文化创新中心——长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心正式落户江苏常熟。长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心副理事长苏赢介绍，长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心旨在讲好中国国货品牌故事，传播好中国国货品牌声音，构建好中国国货品牌标准，孵化好中国国货品牌创新，助力好中国国货品牌战略，打造好中国国货品牌基地，而常熟在长三角区域一体化中具有打造数字经济的新潜力和得天独厚的国货品牌孵化的新动能。

常熟高新区党工委副书记、管委会副主任芮卫国致辞。新华网 发

据介绍，长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心由常熟国家高新技术产业开发区与国内高端产业服务平台迈宝国际联合打造，整体设计紧紧围绕现代中国“兼容”“创新”“理性”“民族”的文化特征，为新时代下新国货的发展提供一个中国品牌文创空间，在这里，国货品牌共享智慧，展示交流，孵化新国货品牌，建立场景体验基地，打造新消费IP品牌高地，致力于打造民族品牌共享公益空间，为新国货品牌建设贡献中国智慧，提供中国方案。

同时，长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心具有独特的湖岸线条件，周围湖光山色，松石相伴在建筑周围。以外部极简风格融合内部弧线造型，结合江南园林景观设计，打造“昆承明珠”的地标性景点，在推陈出新的同时也契合了常熟这座拥有历史文化城市的特色。

此外，长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心在功能上可以满足品牌展示、国际交流、品牌创新文化活动等需求，并为迈宝国际企业总部的部分功能落地提供辅助支持和承上启下的作用。

常熟市委书记周勤第希望，长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心在探索新国货品牌强国建设过程中，立足常熟，面向长三角，服务全国。在加强与国家级传播平台的合作同时，多一些创新性实践，为长三角区域一体化高质量发展做出贡献。

长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心理事长纳兰正秀致辞。新华网 发

长三角（江苏常熟）新国货品牌文化创新中心理事长、迈宝国际董事长纳兰正秀介绍，作为国内领先的高端产业数字化平台，迈宝国际旗下拥有包大师、奢联云销，上海自贸区同框产业服务基地等优秀产品。未来，常熟总部，规划建筑面积5万平方米，以绿色、人文、经典为主题，建成后将成为长三角新国货品牌的投资孵化和数字化赋能核心，争取帮助更多的中国新国货品牌成长，面向全球，传递中华民族的文化自信和品牌价值。

(责编：王震、陈键)