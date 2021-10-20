原标题：构筑开放共赢的健康生态 加速IPv6创新发展

日前在北京召开的2021中国IPv6创新发展大会期间，中国信息通信研究院承办的“央企信息化分论坛”（以下简称论坛）成功举办。该论坛由推进IPv6规模部署专家委（以下简称专家委）指导主办，中国信息通信研究院承办，来自全国的央企、产业专家、媒体和本地的企业客户等150多位嘉宾出席。与会嘉宾探讨了IPv6+技术创新，分享了在数字化转型等方面的实践成果和经验，旨在构筑开放共赢的健康生态、加速IPv6创新发展。

国务院国资委办公厅处长朱占军在论坛上致辞中表示，“IPv6规模部署和应用对于推进互联网升级演进，推动网络技术创新，建设网络强国和数字中国具有十分重要的意义；鼓励产业创新，加快提升IPv6端到端贯通能力，持续提升IPv6活跃用户和网络流量规模助力打造IPv6产业应用生态圈。”

中石油项目经理纪德伟在论坛发表了《中国石油IPv6策略与规划》的主题演讲，他认为，“IPv6正由资源驱动向创新驱动发展，唯一助力打造从端到云的智能网络；从端到云的SRv6一键式端到端网络打通；网络分片实现基于差异化的业务系统诉求，提供针对性高质量网络服务。”

中化集团项目经理苏京宁发表了《中国中化IPv6+改造试点项目》的主题演讲，结合集团自身实践，他表示，“中化IPv6的试点建设，采用双栈的技术，比较三个过渡技术比较成熟，部署起来比较简单，简洁、清晰。”

华为数据通信产品线副总裁王晨曦发表了“IPv6+构建央企数字化转型之”路“”的主题演讲，他表示，“央国企是建设”数字中国“主力军，央企数字化转型的核心是数据的高效采集和有效联通，下一代互联网IPv6+提供高质量数据通路，构建物理世界和数字世界之间的桥梁，提供自主可控，自主创新，安全可信的网络基座。”

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰分享了《IPv6+行业洞察报告》，他认为“以前IPv6实现万物互联，SRv6包括网络切片包括应用感知等等技术，最核心的是把它智能化融进去；IPv6+核心是实现万物智联，包括确定性网络、质量保证、应用感知、安全可控几个方面。”

在论坛上，专家委、中国电信、中国移动、中国联通共同发布了《IPv6演进路线图和实施技术指南（电信行业分册）》，为电信行业的IPv6提供了演进方向，为落地实施提供了实践参考。

中国电信IP首席专家唐宏，在《面向新型城域网的IPv6创新实践》主题演讲中，分享表示“IPv6协议的逐渐成熟使得一网承载成为可能，SRv6的可编程携带和FlexE的端到端资源预留能力，体现IPv6技术的硬实力，结合HQoS的软切片能力，软硬兼顾，构筑中国电信城域网创新实践。”

中国联通渠道运营中心技术支撑室处长赵锡成，发表了《中国联通IPv6应用实践分享》的主题演讲，他表示，“金融、娱乐、生活、购物多元化的生态业务中国联通APP,已经成为中国联通基础的生活服务平台。IPv6技术的的发展以及APP自身业务创新的内在需求，驱动中国联通APP构建起基于IPv6技术的核心能力及防护能力，对中国联通IPv6的发展起到了一定的示范作用。”

中国移动物联网有限公司供应链服务部总经理王辰分享了《利他共赢、使命必达，推进物联网领域IPv6改造-中国移动IPv6+物联网实践案例》，他认为，“万物互联时代的到来，物联网对于IPv6需求愈发迫切，中国移动将根据物联网业务需求，网络侧统筹物联网四大区域专网核心网改造，终端侧以提升产品使用体验为目标，加快产品迭代，最终实现自有家庭网关和互联网电视终端顺利IPv6支持，推动IPv6产业链端到端协同蓬勃发展。”

航天科工集团网信总体部首席科学家，国家特骋专家傅承鹏发表了《航天科工在IPv6升级中的三个半故事》的主题演讲，他表示，“航天科工IPv6互联互通云中心的方案是部署复杂度最低，运维复杂度最低，整体安全性最高，IP推动最大，实施成本可控还有系统升级时间最短的完整解决方案。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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