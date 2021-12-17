人民网记者 李楠桦

早上8点，24岁的干埝村村民贺峰已经来到干埝乡村合作社，他正打开电脑准备开启一天的工作，办公室窗外双层青砖老屋掩映在绿意间。“今年7月我入职这个乡村合作社，主要负责和政府、企业等多方对接，把村庄的闲置资源运用起来，希望和村民们一起把村子建设地更美。”

干埝村风景秀丽。

干埝村位于四川省广安市，地处西南腹地，东距重庆近百公里，西离成都280公里，风景秀丽，植被覆盖率高。得益于干埝村的自然风貌和建筑特色，“分享村庄”——干埝村高端民宿项目应运而生。

干埝村民宿一角。

“我一直看好家乡的旅游发展，因为这里的风景很迷人，2017年退伍后就回到家乡，我在在当地的公司上班。2020年得知干埝村民宿建成，便赶紧申请加入到这个项目中来，为运营好民宿，我还特地学习了很多相关的民宿运营知识，希望能为家乡做更多的贡献。”据贺峰介绍，项目正式投入运营后，可为村庄提供大量就业岗位，预计每年为村庄带来约150万元收入，并实现村民“不出家门口，三薪（房屋租金、工资收入、分红收益）挣到手”。

据介绍，在已有民宿基础上，干埝村还将发展种植、养殖业，通过成立专业种植合作社、发展林下土鸡土猪养殖、特色产品线上销售结合乡村旅游等“组合拳”的方式，进一步带动村民收入的提高。

在离干埝村535公里之外的贵州毕节，有两位高二学生——孙钺涛和韦文婷正利用暑期参加社会实践，他们在紧张地测试着他们的设计作品“居家陪护犬”最后一项环节，在为“Solve for Tomorrow 探知未来”第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛全国总决赛做最后准备。

贵州毕节两位高中生参加“SFT探知未来”第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛全国总决赛。

“希望通过人脸识别技术、物联网技术和传感技术实现环境监测、安全守护等功能，让独居老人在家也能得到贴心的关怀和必要的照顾。”

从贵州毕节到北京参加总决赛也成为两位学生心中是一件非常骄傲的事。“这项比赛的可贵之处在于全国覆盖面非常广泛，让很多偏远山区的孩子们能有机会参与到高规格的全国青少年科技创新赛事中，激发他们的科技梦想。”贵州科技馆培训部科技辅导员强英说。

强英介绍，这几年亲眼见证很多青少年参与到这项比赛中，从2017年到2021年，仅贵阳赛区就有130余所学校，6000多名青少年参与进来。

在中国科协书记处书记、党组成员殷皓看来，要以这次大赛为契机，引导广大青年在科学实践中锻炼成长、加强学习、增强本领，坚定青年科学报国的决心，勇于实践、开拓进取。

实际上，无论是“分享村庄”干埝村民宿项目还是“Solve for Tomorrow 探知未来”青少年科普创新大赛，这些都是中国三星在履行社会责任过程中的生动缩影。

“我们因地制宜地落实相关帮扶举措，并按照每个村庄的地缘区位、产业基础、自然风景等因素，分为高端民宿旅游示范村和农产品基地村。”中国三星副总裁张剑表示，在履行社会责任的过程中，也更深刻的认识到人是发展的核心。

张剑表示，在“分享村庄”项目开展过程中，通过挖掘、带动村庄优势产业发展，再让村民凭借自身付出努力，为家庭带来稳定可持续的收入，真正为村庄带来可致富的成功经验和技术支持。“将先期村庄的成功经验，进行复制推广，并持续帮助村庄走上乡村振兴的可持续发展之路。”

近日，中国社会科学院发布第十三届《企业社会责任蓝皮书》（以下简称蓝皮书）。中国社科院自2009年起推出企业年度综合指数，旨在从市场责任、环境责任、公益责任等方面对中国企业社会责任管理现状、责任信息披露水平进行综合评价。

蓝皮书公布数据显示，在最新中国企业300强（国、民、外）社会责任发展指数排名中，中国三星凭借社会责任多领域的创新实践，严谨管理与市场表现，连续九年蝉联外企第一。“多年来，三星在中国的公益实践涵盖了社会帮扶、科普创新、环境保护等多个领域。在履行社会责任的道路上，将积极响应国家乡村振兴发展战略，继续发挥企业力量、贡献企业智慧。” 张剑说。

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