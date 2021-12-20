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前11月央企利润总额2.3万亿元

2021年12月20日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月19日电  （记者刘志强）记者从日前召开的中央企业负责人会议获悉：今年以来，中央企业效益增长创下新高，重大科技创新和重大工程成果丰硕，国企改革三年行动成效显著。前11个月，中央企业利润总额达2.3万亿元，净利润达1.75万亿元，石油石化、钢铁、煤炭等企业盈利水平和增利贡献显著提升；中央企业营业收入利润率为7.1%，同比提升1.1个百分点。

　　今年以来，战略性新兴产业布局进一步加快。前三季度，中央企业战略性新兴产业完成投资7267亿元，同比增长6.3%，加大新能源、5G应用等产业布局力度。

　　（相关报道见第十版）


　　《 人民日报 》（ 2021年12月20日 01 版）

相关报道：

国企改革三年行动七成目标任务完成

(责编：岳弘彬、牛镛)

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