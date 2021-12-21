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全球首座第四代核电机组

华能石岛湾高温气冷堆示范工程并网发电

2021年12月21日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者冉永平、蒋建科、丁怡婷）记者从中国华能集团获悉：我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项、全球首座第四代核电机组——华能石岛湾核电站示范工程1号反应堆20日成功并网发电，这标志着我国第四代商业化高温气冷堆正式投运。

　　据介绍，装机容量20万千瓦的石岛湾高温气冷堆示范工程位于山东荣成，由中国华能联合清华大学、中核集团共同建设。这座完全由我国自主设计、建造、调试和运营的新一代核电项目，也是全球首座球床模块式高温气冷堆，具有固有安全性好、发电效率高、环境适应性强、用途广泛等优点，在核能发电、热电冷联产及高温工艺热等领域商业化应用前景广阔，将在我国优化能源结构、实现“双碳”目标上发挥积极作用。

　　参与此次国家重大科技工程研发和建设的上下游单位共500余家，技术攻关和工程建设的人员超过万人。项目攻克了核电领域的多项世界难题和关键技术，使设备国产化率达到93.4%。其中仅首次使用的设备就有2200多台（套），创新型设备600余台。

　　目前，石岛湾2号反应堆并网发电前的各项试验正在有序进行。石岛湾核电站有望于2022年年中实现双堆商业运行。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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