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前11月我国综合保税区进出口5.24万亿元

2021年12月21日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者杜海涛）12月20日，北京大兴国际机场综合保税区（一期）经过由海关总署、国家发展改革委、财政部等八部委组成的联合验收组实地评审，正式通过验收。北京海关将在区内探索建立“一个系统、一次理货、一次查验、一次提离”高效通关监管模式，全力助推综保区发展生命健康产业、航空保障产业、信息技术等创新业态，为大兴机场临空区发展提供新引擎。

　　综合保税区是我国对外开放高地。前11月，我国综合保税区累计实现进出口总值5.24万亿元人民币，其中出口2.86万亿元，进口2.38万亿元，分别增长25.7%，29.2%和21.8%。各地海关加大政策研究和创新力度，重点将综合保税区内各项政策叠加融合，促进综合保税区内企业快速发展。山东潍坊综合保税区着力培育壮大新能源新材料等产业，前三季度实现外贸进出口额350亿元，同比增长255%。浙江金华金义综合保税区在杭州海关推动下完善食品加工功能，今年新增进口坚果保税加工企业3家，前11月区内保税加工产值超7亿元。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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