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矢志造重器 为国增底气（卓越工程师）

——记国家超级计算天津中心教授级高级工程师孟祥飞

本报记者  朱  虹
2021年12月21日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　隆冬时节，国家超级计算天津中心却热火朝天。

　　天河超级计算机应用研发首席科学家、教授级高级工程师孟祥飞，正带领团队围绕“天河”新一代百亿亿次超算一次次创新攻关。

　　经过十几年如一日的努力，孟祥飞和团队将天河系列超级计算机打造成国之重器。

　　1979年，孟祥飞出生在山东临沂一个小村庄，从小品学兼优。2006年，孟祥飞考入南开大学理论物理专业攻读博士。

　　物理研究需要大规模计算平台支撑，当时国内超算资源不足，孟祥飞前往国外留学。

　　2008年，孟祥飞回国后，得知国家超级计算天津中心筹建的消息，他毅然放弃所有的工作机会加入新团队。

　　“一定要研发中国自己的‘超算’！”这个念头，让孟祥飞作出了自己的人生选择。

　　那是一段艰苦的日子。超算中心连办公室都没有。孟祥飞和团队成员一起从改造机房、安装电缆、机柜等体力活做起。100多台机柜，他们用双手组装完成；为了在离地60厘米的机柜下接通信线路，他们躺在地上连续工作几个小时。

　　人员紧张，孟祥飞带头承担系统运维和晚间值班任务。暑热袭人，他待在还是毛坯房的值班室，没空调、蚊子多，陪伴他的只有闪烁的显示屏，实在累了困了，就在装服务器的大纸箱上躺会儿，白天继续开发测试。

　　没日没夜奋战7个月，“天河一号”超级计算机系统实现了稳定运行。在国外，这通常需要12到18个月。

　　2010年，在第三十六届世界超级计算机大会上，“天河一号”一举摘下了“世界最快”桂冠。听到消息，孟祥飞眼泪夺眶而出。

　　一切只是刚刚开始。当时国外专家质疑“天河一号”，认为“中国就是造了一台为排名而生的大型游戏机”；认为“天河一号”速度再快，没有应用到创新产业领域，也只是摆设。

　　孟祥飞知道，把超级算力转变为强大的生产力，才能让中国在世界“超算”领域立足。作为应用研发负责人，他立下了军令状：“搞不好‘天河一号’应用，我卷铺盖走人。”

　　如何让“天河一号”与应用软件兼容，为各个科技、产业创新领域构建对应的数字模拟系统或虚拟环境，成了拦在面前的一座座大山。

　　2010年，超算中心要在天河平台上搭建有关“药物筛选分子动力学模拟”的软件，这一软件可大大提升新药研发进程，最大的困难就是软件无法兼容。“几十万行代码，要找出问题在哪，相当于大海捞针。”白天，他和大家一起调试机器，晚上一个人默默坚守。经过20多天上万次测试，终于将一个不起眼的变量“揪”了出来，重新定义之后，成功了！

　　承担国际聚变能源开发计划项目，天津超算成为中国可控核聚变研究的重要支撑平台；构建我国第一个高分辨率雾霾预报准业务化平台；组织建设国家自主石油地震勘探数据处理平台、“材料基因工程”高通量计算平台……在孟祥飞和团队的努力下，“天河”如今支撑的各类重大重点项目2500余项，每天完成计算研发任务近万项，支持了众多世界一流研究成果以及产业技术突破。

　　在同事眼里，孟祥飞总是带着笑容，声音温和而坚定，身上有股打不垮的韧劲。在近百人的年轻科研团队里，大家都把他当成主心骨。

　　作为中心党组书记，每一次新成员加入，孟祥飞都要讲入职第一课：“我们每一次努力、每一次创新，都在为中国增添一分底气，这也是我们作为科技战线党员必须肩负的责任。”

　　去年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，孟祥飞和团队快速反应。经过两周不分昼夜的努力，世界首个新冠智能影像辅助诊断系统成功上线，为国内外200余家医疗和科研机构提供服务；他们研发信息平台，通过分析抗疫一线上传的数据，分析出中药对新冠肺炎病毒有效的原因，并找到有效成分。

　　“天河”超级计算机像一个超级大脑，可为各个领域创新提供强大支撑，技术攻关和应用研发除了超级计算领域，还涉及航空航天、气候气象、石油勘探、生命科学等，“只懂计算机远不够，必须要对具体领域有深刻理解。”

　　上下班路上、出差途中，孟祥飞永远在学习，他阅读了上百本各领域专著，汇总整理资料超过150万字。

　　常年高强度的工作让他养成了几个习惯：笔记本电脑基本不关机，可以随时打开工作；随身背着旅行包，可以随时出差；不午休，短暂空闲可以处理不少事情……

　　孟祥飞成为国家“十三五”首批“国家重点研发计划”高性能计算领域最年轻的项目负责人，先后荣获全国先进工作者、五四青年奖章、全国优秀共产党员等荣誉，入选“最美奋斗者”。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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