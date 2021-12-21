本报记者 马 原

江苏省南京市高淳区生态环境优美、文化底蕴深厚、产业特色鲜明。在这里的山山水水之间，生态保护与经济发展相得益彰。

因地制宜构建现代农业产业体系

高淳花山村，阡陌纵横，干净整洁。“在从前，都不敢想象。”75岁的村民李箕福说。花山村党总支书记何腊保告诉记者，他们先是认识到没有产业干什么都不行，开始重视产业规模化发展，于是成立专业合作社，培养农业人才，解决村民就业。“后来我们意识到产业发展不能只靠规模，开始注重产业品牌化发展，精细化茶场管理，规范化工艺制作，高档化包装设计，擦亮了‘田家茶叶’的品牌。”何腊保说。

据介绍，2020年，全村集体收入628万元，农民人均纯收入达3.56万元。

近年来，高淳区因地制宜构建特种水产、特色园艺、休旅农业、生态林业和优质粮油的“4+1”现代农业产业体系。“其中螃蟹养殖连续多年稳定在20万亩以上，亩均效益突破4000元，产值超过20亿元，形成了产业规模40多亿元、横跨20余行业、惠及10多万农民的产业链条。”高淳区农业农村局局长王严涛说。同时，全区发展以品牌茶叶、经济林果、优质稻米、早园竹等为主的特色种植业，品牌茶叶种植面积2.6万亩，建成经济林果基地2.58万亩，绿色优质水稻种植面积10.82万亩。

将“慢城理念”融入全域旅游规划

发展特色农业，富裕了村民，也吸引了市民。今年5月，高淳区桠溪街道石墙围村成功入选2021年江苏省乡村旅游重点村名录，引来众多游人。“湖畔的民宿、湖面的野鸭、倒映的垂柳、山坡的野花、戏水的孩童，看着就顺心。”南京市民李莉说。

距石墙围村不太远的垄上村曾经和很多乡村一样，房屋破旧、环境杂乱，经过大规模升级改造，山水田园、传统村落重新焕发活力。如今的垄上村已被打造成生态茶乡，从农家乐到民宿，从咖啡馆到书院，宁静而自然的环境吸引了众多游客。垄上村村民告诉记者，过去除了种田就是采茶，一年苦到头，也挣不了几个钱。现在村里4—6间客房的独栋民宿住一晚最高2400元，节假日还需提前预订。

多年来，高淳坚持生态优先、绿色发展，将“慢城理念”融入全域旅游规划，构筑起全境“大慢城”的全域旅游发展新蓝图。高淳区耕地保护与乡村振兴科科长谢宇昊告诉记者，目前，通过一体化经营开发山慢城、文慢城、水慢城，嵌入式发展农家乐、渔家乐、乡村民宿等休闲旅游产业，高淳区已建成休闲农业基地9万亩。

推动农文旅产业融合发展

高淳区委书记刘伟表示，当前，高淳区坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，推动乡村振兴战略迈向纵深、乡村建设行动落到实处，争做美丽南京建设排头兵。

高淳区高岗自然村，一派美丽宜居、生态和谐的诗意田园风光。2018年，清华大学就与高淳“结缘”，在高岗村建设江苏省首家清华大学乡村振兴工作站。3年来，校地合作成果显著，花卉观赏区、农耕体验区、农田演艺区等六大功能区被打造出来，推动农文旅产业融合发展，提升村庄品牌价值，拓宽农民创收增收渠道，还为振兴乡村探索出“校园+乡村”共赢发展新模式。

据南京市规划和自然资源局高淳分局局长许海燕介绍，目前，全区正统筹开展国家城乡融合发展试验区试点、全国农村社区治理实验区、全国乡村振兴综合改革试点试验区及省级农村改革试验区“四区联建联创”，积极推进闲置农房盘活利用。

刘伟表示，未来，高淳区将积极探索具有地方特色的“三农”高质量发展路径，努力建设践行乡村振兴战略的先行区、引领区。同时，将不断通过规划引领，守好乡村振兴的生态基底，努力打造富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的现代乡村。

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)