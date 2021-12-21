人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

南京市高淳区——

守好乡村振兴的生态基底

本报记者  马  原
2021年12月21日05:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　江苏省南京市高淳区生态环境优美、文化底蕴深厚、产业特色鲜明。在这里的山山水水之间，生态保护与经济发展相得益彰。

　　因地制宜构建现代农业产业体系

　　高淳花山村，阡陌纵横，干净整洁。“在从前，都不敢想象。”75岁的村民李箕福说。花山村党总支书记何腊保告诉记者，他们先是认识到没有产业干什么都不行，开始重视产业规模化发展，于是成立专业合作社，培养农业人才，解决村民就业。“后来我们意识到产业发展不能只靠规模，开始注重产业品牌化发展，精细化茶场管理，规范化工艺制作，高档化包装设计，擦亮了‘田家茶叶’的品牌。”何腊保说。

　　据介绍，2020年，全村集体收入628万元，农民人均纯收入达3.56万元。

　　近年来，高淳区因地制宜构建特种水产、特色园艺、休旅农业、生态林业和优质粮油的“4+1”现代农业产业体系。“其中螃蟹养殖连续多年稳定在20万亩以上，亩均效益突破4000元，产值超过20亿元，形成了产业规模40多亿元、横跨20余行业、惠及10多万农民的产业链条。”高淳区农业农村局局长王严涛说。同时，全区发展以品牌茶叶、经济林果、优质稻米、早园竹等为主的特色种植业，品牌茶叶种植面积2.6万亩，建成经济林果基地2.58万亩，绿色优质水稻种植面积10.82万亩。

　　将“慢城理念”融入全域旅游规划

　　发展特色农业，富裕了村民，也吸引了市民。今年5月，高淳区桠溪街道石墙围村成功入选2021年江苏省乡村旅游重点村名录，引来众多游人。“湖畔的民宿、湖面的野鸭、倒映的垂柳、山坡的野花、戏水的孩童，看着就顺心。”南京市民李莉说。

　　距石墙围村不太远的垄上村曾经和很多乡村一样，房屋破旧、环境杂乱，经过大规模升级改造，山水田园、传统村落重新焕发活力。如今的垄上村已被打造成生态茶乡，从农家乐到民宿，从咖啡馆到书院，宁静而自然的环境吸引了众多游客。垄上村村民告诉记者，过去除了种田就是采茶，一年苦到头，也挣不了几个钱。现在村里4—6间客房的独栋民宿住一晚最高2400元，节假日还需提前预订。

　　多年来，高淳坚持生态优先、绿色发展，将“慢城理念”融入全域旅游规划，构筑起全境“大慢城”的全域旅游发展新蓝图。高淳区耕地保护与乡村振兴科科长谢宇昊告诉记者，目前，通过一体化经营开发山慢城、文慢城、水慢城，嵌入式发展农家乐、渔家乐、乡村民宿等休闲旅游产业，高淳区已建成休闲农业基地9万亩。

　　推动农文旅产业融合发展

　　高淳区委书记刘伟表示，当前，高淳区坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，推动乡村振兴战略迈向纵深、乡村建设行动落到实处，争做美丽南京建设排头兵。

　　高淳区高岗自然村，一派美丽宜居、生态和谐的诗意田园风光。2018年，清华大学就与高淳“结缘”，在高岗村建设江苏省首家清华大学乡村振兴工作站。3年来，校地合作成果显著，花卉观赏区、农耕体验区、农田演艺区等六大功能区被打造出来，推动农文旅产业融合发展，提升村庄品牌价值，拓宽农民创收增收渠道，还为振兴乡村探索出“校园+乡村”共赢发展新模式。

　　据南京市规划和自然资源局高淳分局局长许海燕介绍，目前，全区正统筹开展国家城乡融合发展试验区试点、全国农村社区治理实验区、全国乡村振兴综合改革试点试验区及省级农村改革试验区“四区联建联创”，积极推进闲置农房盘活利用。

　　刘伟表示，未来，高淳区将积极探索具有地方特色的“三农”高质量发展路径，努力建设践行乡村振兴战略的先行区、引领区。同时，将不断通过规划引领，守好乡村振兴的生态基底，努力打造富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的现代乡村。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 14 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首个国家温室气体观测网基本建立 助力碳达峰碳中和
　　我国首个温室气体观测网。中国气象局供图 人民网北京12月20日电 （记者余璐）近日，中国气象局发布我国第一份国家温室气体观测网名录，这标志着经过近40年建设，我国首个温室气体观测网基本建成。…
市场监管总局驻村工作队助力承德县乡村振兴
　　人民网北京12月20日电 （记者孙博洋）近日，河北省承德县的小米上市热销，引起关注。据了解，这是国家市场监督管理总局认可检测司驻孟家庄村工作队推动实施有机小米种植第一年生产的有机转换产品。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部