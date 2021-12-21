刘发为

可可西里近三十年的保护行动，折射出来的，正是中国生态文明建设蹄疾步稳的脚印。

几十年间，神州大地上，有许多人像青海的索南达杰一样，用自己的力量守护着家乡的环境安全，甚至献出了自己的生命。一个人的力量也许是微不足道的，但由一个人而团结影响起来的一群人的力量则是无穷的。塞罕坝的护林人、黑土地的保护人、红树林的修复人……一代又一代的中国人为了生态环境的改善而一直在努力、在坚守。

工业革命以来，地球上的工业化进程给人类带来了前所未有的物质财富，但有一个问题一直在等待我们回答：人在与自然相处中应扮演什么样的角色？

从最早破坏自然、一味向自然索取到追求 “人与自然和谐相处”，从“协调发展”到“可持续发展”，从“科学发展观”到“新发展理念”和坚持“绿色发展”，中国将对人与自然关系认识的不断深化，浓缩在生态文明建设之中。

经过几十年的努力，中国的环境立法从一部“试行”法到今天的法律体系逐渐完善，环境管理机构从1982年的城乡建设部环境保护局到现在的生态环境部，环保法庭从2007年的一个到如今的1200多个……如今，中国的生态文明建设已经进入了新时代。

我们越来越认识到，在保护环境这件大事上，不能单靠一部分人的努力，而是要搭建体系、建构制度，让个人自觉变成集体遵循。

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，提出建设美丽中国的目标，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次确立了生态文明制度体系，从源头、过程、后果的全过程，按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的思路，阐述了生态文明制度体系的构成及其改革方向、重点任务。

近年来，党中央高度重视生态文明建设，先后通过许多重要文件，搭建起生态文明制度体系的“四梁八柱”：中央环保督察制度、领导干部目标责任考核制度、生态补偿和生态环境损害赔偿制度、生态环境保护法律体系和执法司法制度、生态环境监测和评价制度等不断完善，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线，为建设美丽中国保驾护航。

有了制度，生态文明建设便有章可循了；法律更加完备，保护生态环境的底线也就更加清晰了。

习近平总书记强调指示：“保护生态环境必须依靠制度、依靠法治。只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。”今天的中国正依靠制度、依靠法治，坚定地推进生态文明建设，“绿水青山就是金山银山”已经成为中国人的广泛共识，面向世界，中国也发出了构建人与自然生命共同体的倡议。保护生态环境，应是全人类的集体遵循。

(责编：岳弘彬、牛镛)