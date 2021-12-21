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索南达杰用生命创造了永恒价值（记者手记）

姜根迪如
2021年12月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2018年12月，庆祝改革开放40周年大会在北京人民大会堂举行。

　　会上表彰了40年来对改革开放做出过杰出贡献的100位模范，并授予他们“改革先锋”的称号，大多是著名企业家。其中，只有1人来自青海，而且并非商界人士：他就是可可西里保护第一人——杰桑·索南达杰。

　　环保人士也能获评“改革先锋”？琢磨一番，颇有深意：改革开放40年，蹚过的地雷阵、涉过的深水区，不只限于经济领域；在曾几何时只要金山银山、不要绿水青山的年代，他率先擎起生态保护的大旗，打响了反盗猎的第一枪，甚至为此献出了宝贵的生命——改革先锋的称号，舍索南达杰而其谁？

　　如今回看，索南达杰的挺身而出，不仅体现着主动作为、时不我待的担当。而且，他还大胆创新工作机制，推动成立了治多县西部工作委员会这一特殊机构。从机构的名称看，并没有仅仅限定于反盗猎的职能，索南达杰或许还有对可可西里自然资源展开综合管理、深入研究的长远构想——西部工委，不正是后来自然保护区管理局的雏形吗？

　　什么是“改革先锋”？有胆气、有头脑的索南达杰当之无愧——敢干事、会干事，自己主动闯出一条路。

　　今年，历经数年的试点建设，三江源国家公园正式设园。这个公园不好建，12万平方公里，比很多省都大。横有州县，纵有厅局，保护区林立，条块分割、政出多门。“九龙治水”怎么破？三江源搞了个大部门改革，把林业、环保、国土、水利全整合到一起，理顺了长江、黄河、澜沧江各个流域的治理主体，让国家公园“一块牌子管到底”。

　　这么改，是动了不少人的蛋糕的，是需要担当的，需要用改革创新的勇气和智慧开出新的局面。

　　从2017年开始，可可西里已经禁止一切社会团体或个人开展旅游、穿越等活动，对绝大多数人来说，那里是再没有机会涉足的神秘之地。而我是幸运的，近五年来，先后四上可可西里采访。每次路过索南达杰烈士纪念碑，我都满怀敬意地瞻仰英烈。默立碑前，我找到了一代代可可西里保护者前赴后继、无私无畏的精神源泉。

　　索南达杰用自己的生命，厚植了一片英雄辈出、改革创新的沃土，这是留给后人最宝贵的遗产。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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