张保

原标题：中国援建柬埔寨国家体育场启用

柬埔寨国家体育场。（新华社发）

本报金边讯（记者张保）12月18日，中国援建柬埔寨国家体育场正式启用仪式暨2023年东南亚运动会倒计时502天活动在金边举行。柬埔寨首相洪森和中国驻柬大使王文天共同出席。

洪森表示，国家体育场是中国无偿援助柬埔寨规模最大的项目，但比项目更重要的是中国政府和人民对柬埔寨的情意。在中国的帮助下，柬埔寨第一次拥有了现代化的大型体育场，使之有能力承办2023年东南亚运动会。他表示，体育场的设计方案由其亲自选定，呈现“帆船造型”，寓意着柬中传统友谊在历史的长河中联结起过去、现在和未来，将引领柬中全面战略合作伙伴关系和柬中命运共同体驶向更加美好的明天。

据了解，柬埔寨国家体育场是中国政府迄今对外援助中规模最大、等级最高的体育场，由中国建筑股份有限公司承建。

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