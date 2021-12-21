人民网记者 赵竹青

随着人民生活消费水平提高，冷链物流进入了发展快车道，也为我们的日常生活带来了极大便利。消费者在网上一键下单后，只需等待片刻，鲜奶冷饮、新鲜蔬果、海鲜水产以及药品、生物制品等特殊商品，都能第一时间送到家。冷链物流贯穿第一、二、三产业，连接生产端与消费端，发展潜力和空间巨大。近年来，随着生鲜电商、蔬果宅配等新经济模式兴起，冷链物流是否迎来了黄金机遇期？

冷链物流向高质量发展阶段迈进

“回顾过去一年，冷链物流行业发展呈现出很多新特征。”中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付日前在2021第十五届中国冷链产业年会上的讲话中提到。

这些新变化，首先就是市场需求的稳步增长。崔忠付表示，伴随着社会经济的不断发展以及居民生活水平的持续提升，生鲜食品市场规模持续稳步增长。2021年前三季度我国农林牧渔业总产值达9.29万亿元，占GDP总量的6.5%，中国食品供应链产业拥有万亿级别的市场体量。据预测，2021年国内生鲜零售市场总额将超过5.4万亿元，同比涨幅将突破8%，呈稳步增长态势。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下，2021年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量预计将突破2.7亿吨。

同时，伴随着国家陆续出台支持冷链物流发展的相关政策，包括冷藏车、冷库、骨干基地在内的冷链物流基础设施得到完善，冷链产业成为健全城乡双向流通体系、推动乡村振兴和共同富裕的重要抓手。预计2021年国内冷库总容量将突破1.95亿立方米，冷链车保有量将超过32万辆。

在供给与需求双向增长的过程中，整个冷链行业正在向高质量发展阶段迈进。冷链物流已经逐渐向智能化、科技化、自动化方向转型升级，企业开始加大冷链物流技术方面的资源投入，新技术将为冷链物流赋予更高价值。互联网、大数据、区块链等在物流专业领域逐步渗透，冷链物流全链条进一步实现技术赋能，逐步构建智能化冷链物流体系。

“十四五”期间，冷链物流如何规划？

客观来看，国内冷链物流仍面临着诸多困境，区域发展失衡和体系不健全等问题依然突出，冷链物流发展有赖系统性、科学性的总体规划指引。近日，国务院办公厅正式印发了《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），将冷链物流提升到国家战略层面高度，为产业未来发展指明了方向。

《规划》明确五方面原则，即市场驱动、政府引导，统筹推进、分类指导，创新引领、提质增效，区域协同、联动融合，绿色智慧、安全可靠。提出到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。冷链物流规模化组织效率大幅提升，技术装备水平和标准化、智慧化、绿色化水平明显提高，成本水平显著降低，服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。基本建立“政府监管、企业自管、行业自律、社会监督”的监管机制。展望2035年，全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化。

《规划》作出五方面工作安排，包括打造“三级节点、两大系统、一体化网络”融合联动的“321”冷链物流运行体系、构建冷链物流骨干通道、健全冷链物流服务体系、完善冷链物流监管体系、强化冷链物流支撑体系；部署七方面重点任务，即夯实农产品产地冷链物流基础、提高冷链运输服务质量、完善销地冷链物流网络、优化冷链物流全品类服务、推进冷链物流全流程创新、强化冷链物流全方位支撑、加强冷链物流全链条监管。

强化人才、技术支撑，助力冷链物流跨越式生长

“面对近年复杂多变的经济社会形势，冷链物流行业以年均10%以上的增速迎风而起。”在崔忠付看来，站在“十四五”的新起点上，冷链物流还将实现跨越式生长。

对冷链物流未来发展，崔忠付提出，要推动政府合理规划，引领冷链物流健康发展。以理论创新、技术创新、模式创新、产业创新为出发点，统筹推进冷链物流标准化、信息化、智能化、平台化建设，全面构建“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的信息高度对称的现代化冷链物流体系，为相关上下游产业发展提供关键要素支撑，实现供应链与市场需求高度匹配，推动一二三产高度融合，满足居民高质量消费和新场景消费升级。

同时，行业要以人才为先，夯实冷链物流组织基础。“目前冷链物流行业人才缺口很大，一线操作员工、中层管理人员、专业技术人员以及高级管理人员均存在缺口。”崔忠付指出，冷链管理需要复合型人才，信息化、自动化等技术在物流领域的应用日益成熟，但是对于冷链物流环节，由于受温差变化、技术环境、业务场景、操作主体等限制，国内冷链物流的信息化、自动化应用，整体发展还是相对落后，还有较大的发展空间，此方面专业人才的储备不足问题也逐步凸显。

从企业角度来看，要以技术为撑，助力冷链物流升维再造。冷链物流已经逐渐向智能化、科技化、自动化方向转型升级，企业开始加大冷链物流技术方面的资源投入。随着科技的不断进步，新技术将为冷链物流赋予更高价值。伴随着“新基建”等相关政策落地实施，互联网、大数据、区块链等在物流专业领域逐步渗透，冷链物流全链条将进一步实现技术赋能，逐步构建智能化冷链物流体系。

(责编：赵竹青、吕骞)