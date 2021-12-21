邱晨辉

原标题：平均33岁！他们10年打造中国空间站超级“净化器”

航天员在太空喝的水是从哪里来的？几乎每次航天任务，都有人提出类似问题。在前不久举行的中国空间站首次太空授课地面课堂上，就有同学提出如何解决喝水与氧气的问题。

神舟十三号航天员叶光富透露，太空所用食物已于前期通过“太空快递”送往中国空间站，生活用水则源于再生水，空间站配备水再生系统，实现了循环使用。

这背后，离不开中国空间站超级“净化器”——环控生保尿处理子系统的保障，该系统能够从6升尿液中提取出5升蒸馏水，最大产水速率为每小时2.5升，蒸馏水经过水处理子系统净化后的再生水，可满足在空间站中长期作业的航天员清洁、制氧等用途。

该系统研制团队的平均年龄为33岁，就是这样一支来自中国航天科工二院206所的年轻队伍，用10年时间让梦想照进现实，成功研制星辰之上的净化设备，让中国航天员长期驻留太空成为可能。

拓荒

2021年4月29日，长征五号B遥二运载火箭托举着空间站天和核心舱冲入云霄，沿着长空划出明亮的弧线。就在无数人为“中国力量”欢呼之时，二院206所空间站环控生保团队成员们的心却依旧悬着。

直至6月24日，成功的消息从星辰之上传来，由他们研制的环控生保尿处理子系统顺利完成首次尿液回收，实现了中国空间站水资源的在轨循环利用，产生的蒸馏水各项指标均满足使用要求。

有专家表示，要想让航天员长期驻留空间站，必须解决“生命之源”——水的问题，否则，中国人自己的太空实验室建设将无从谈起。

2012年，空间站尚有十余项关键技术在国内处于空白，其中就包括环控生保系统尿处理问题。也正是那一年，二院206所开始涉足空间领域，在该系统研制任务竞标中胜出，开启属于自己的“长征”。

206所副所长白鹏英说，当时一切都要从零开始，面对空间产品的长寿命、高可靠性以及机、电、气、液、热等多方面技术挑战，研制团队开始了长达10年的技术攻坚。

“空间站尿液处理技术是国际公认的技术难题，也我国空间站建造的关键技术之一，由于技术封锁，基本找不到可参考的技术资料。”206所科技委副总师李建冬说。

作为环控生保尿处理子系统的技术带头人，他带着团队开发了适用于微重力环境下的技术方案。

“当时，我们样机就做了七八套，从原型机到工程产品，做了数百轮试验，终于解决了密封难题。”李建冬说。

十年磨一剑，李建冬带领团队实现了“从0到1”的突破，见证了环控生保尿处理子系统从原理样机到正式产品的艰难蜕变。

青春

2015年加入团队的80后小伙梁迎彬，如今已经成长为团队的中流砥柱。他解决了该系统总装集成、旋转部件磨损腐蚀和高可靠断接等难题，大大提高了产品的寿命。

2020年6月，某试验地实施封闭式管理，正在那里值班的青年设计人员张玉翔原地留守，每天10多个小时的试验后，睡在行军床上，最常吃的是泡面，却从未听到他的一句抱怨。

青年设计师韩玉明告诉记者，在某试验地进行预模拟试验的50多天，他与王天宝等几位同事轮班值守，在监控室观测尿处理子系统的运转。其实，每一班十几个小时，电脑屏幕上的数据往往不会出现什么异常，值班结束后，反倒要忙碌起来，他们需要把这段时间的数据进行汇总分析。

50多天过去，迈出工作大楼的一瞬间，午后的阳光洒在他们脸上，韩玉明突然感到，“我们好像做成了一件特别伟大的事”。

尿处理子系统涉及大量消耗性材料，团队为此进行了地面等比试验。2018年加入团队的唯一一名女性成员——李晓丹，历时13个月，与阚纯磊、詹德立等几位同事处理了3万余升样水，每天要多次配置水样、采样、检测、分析和记录，他们从长达几百页的数据中挖掘出了规律，为产品的在轨更换周期提供了重要依据。

2021年年初，发射任务前夕，系统综合实验的关键时期恰好与春节假期“撞车”。此时，团队成员分布在海南文昌发射场、天津大型航天器AIT中心和北京航天员训练中心等地，分成3条任务线同时开展工作，产品的设计、工艺、检验等任何一个环节出现纰漏，都会导致发射任务的延期。

为保证试验连续运行，团队成员一致放弃了与亲人团圆的机会，除夕之夜在岗位坚守。最终，年轻面孔多个昼夜加班后，产品正样件如期交付总体。

白鹏英说，10年过去，团队成员身上已很难找到当年的青涩与稚嫩，留下的是中国航天人栉风沐雨后的坚韧、披荆斩棘的信念与迎难而上的勇气。现在，这支年轻队伍在星辰大海征途上再次起航。

(责编：申佳平、陈键)