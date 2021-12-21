国内首辆磁浮空轨列车武汉下线 已申请国家发明专利23项
12月14日，国内首辆磁浮空轨列车“兴国号”在武汉下线，将用于江西兴国永磁磁浮技术工程示范线。
空轨，即悬挂式“空中列车”，具有造价低、占地少、视野开阔，与行人、机动车互不干扰等优势，可用于连接旅游景点、商业区、科技园区等地。
“兴国号”列车由江西理工大学、中铁工业旗下中铁科工集团联合研制，是世界上首次将永磁悬浮技术应用于空轨车辆。
江西理工大学相关负责人表示，“兴国号”具有节能环保、非接触式牵引、爬坡能力强、转弯半径小、噪音低等特点。研发过程中，学校联合中铁科工集团成功攻克了悬浮架结构、导向结构、直线电机牵引驱动、基础制动等技术难题，顺利通过专家评审。
相比传统轮式空轨列车，永磁悬浮列车不用依靠橡胶轮子行驶，永久磁铁与轨道相斥并保持在槽口中线保持悬浮状态，电磁导向可实现零摩擦运行，机械向能接近零摩擦，仅需电机驱动即可运行。目前，国内在建空轨项目均采用轮式空轨列车。
该列车总体设计体现出著名将军县的红色文化基因，被誉为“红轨”，头部两侧56颗五角星，代表着56位共和国的开国将军，熊熊燃烧的火炬代表着“星星之火，可以燎原”。
中铁科工集团相关负责人介绍，作为国内第一条永磁悬浮技术的应用示范，兼具科研创新性、挑战性和示范性，项目顺利推进将推动江西当地稀土永磁产业链、红色旅游和我国空轨产业发展。
线路设计单位中铁六院相关负责人介绍，兴国永磁磁浮技术工程示范线全长878米，2车辆编组，定编88人，设计最高运行速度每小时120公里，可实现自动驾驶。
据悉，中国中铁科工集团已完全掌握空轨系统成套技术，在武汉建立的试验线已安全平稳运行7000公里，申请国家专利100余项，其中国家发明专利23项，并参与制定了行业标准《悬挂式单轨交通技术标准》，2020年底被国家工信部认定为国家技术创新示范企业。
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