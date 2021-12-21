钟南山：亚洲最大胸肺呼吸中心即将启用
2021年12月21日09:18 | 来源：科技日报
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原标题：钟南山：亚洲最大胸肺呼吸中心即将启用
12月17日，由教育部、欧美同学会和广州市政府主办的2021中国海外人才交流大会暨第23届中国留学人员广州科技交流会（2021海交会）在广州举行。中国工程院院士钟南山在视频致辞中透露，在广州大坦沙岛的亚洲最大胸肺呼吸中心启用在即。
“这个亚洲最大的胸肺呼吸中心将作为广州实验室的临床基地，与基础研究基地形成互补。”钟南山表示，希望通过产、学、研、政、企、金各方面的大协作，团结国内及国际的力量来发展呼吸医学，共同对抗新冠疫情。
“这些年，国家和省市都出台了一系列很好的科创政策、人才政策，既有温度，又有力度，为科创企业和科研机构，以及各类人才营造出了一个非常好的环境。”钟南山说，“我希望有越来越多的海外精英、留学人才选择回国发展，为国效力、拼搏奉献。”
当下，疫苗是人们关注的焦点。在分论坛广州生命健康产业创新领军人才峰会圆桌论坛环节，国家特聘高层次专家、呼吸疾病国家重点实验室南山学者特聘教授陈凌提到，奥密克戎毒株的出现打乱了疫情防控和疫苗研发的布局，目前科学家正在研讨新的应对方法。
“传统疫苗采取肌肉注射，新冠病毒作为呼吸道感染疾病，如果能够形成黏膜免疫或者呼吸道IgA，会有更好的保护。基于此，国内外都在研究鼻喷疫苗。”陈凌透露，目前团队正在与广州实验室联合研发鼻喷疫苗，目前处于申报临床阶段，“距离投产还有一段路。”
(责编：申佳平、陈键)
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