水金辰 姜 刚

原标题：给黑煤“美白” 煤化工产业在这里走向多元

冬月的淮河码头冷风呼啸。虽是晌午，卸船机的“钢爪”未曾停歇，不断伸向停泊在岸的运煤船。一爪下去就是5吨，伴随着全自动、封闭化的管线，黑色的煤炭直接进入两公里外的中安联合煤化有限责任公司的储煤仓。

这里是安徽（淮南）现代煤化工产业园。淮南是全国重要煤电基地之一、“皖电东送”主战场，其煤炭探明可采储量148.8亿吨，“皖电东送”机组装机容量982万千瓦，占安徽“皖电东送”机组装机容量的72.5%。

与想象不同，园区内不仅很难瞅见扬起的灰尘，也难以闻到刺鼻的气味，甚至看不见煤炭的身影。安徽（淮南）现代煤化工产业园党工委书记、管委会主任黄坤说，随着煤炭减量替代等国家产业政策的实施，资源型城市淮南扬“煤”所长，跳出发展依赖高碳的路径思维，该园区正在培育壮大一批以中安联合公司为龙头的高技术、高附加值且环境友好型的精细化工、化工新材料等项目。

在投资267亿元的中安联合公司里，“黑”煤摇身一变成了“白”颗粒。该公司技术质量部部长汪泽强介绍，煤炭先经过7台东方炉组成的装置气化，变换成液态甲醇，再经过甲醇制烯烃装置，最终生成可用于家电、汽车等生产企业的聚乙烯、聚丙烯等白色颗粒。

“从挖煤、运送电能，再到生产化工材料，煤炭身份的转变助力淮南实现了产业结构的合理优化。”黄坤说，这种转变大大提升了煤炭附加值。

耗资12.5亿元的污水处理装置，让中安联合公司实现了生产污水零排放。12月17日下午，记者走访看到，一个个水泥砌衬的反应池、沉淀池相互连通。装置负责人王维保说：“我们通过微生物反应处理掉污水中的有机杂质，将高盐废水分离浓缩，得到的氯化钠、硫酸钠作为工业副产品对外销售，而过滤后的纯水再进入系统循环利用。”

近日召开的中央经济工作会议提出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。在安徽（淮南）现代煤化工产业园里，企业之间互供等延伸煤化工产业链的探索，正在推动这一目标的实现。

中安联合公司生产中产生的副产品混合碳四碳五已经向园区内相隔不远的安徽嘉玺新材料科技有限公司供应了近一年。作为一家专业致力于苯乙烯上下游产业链延伸的技术研发、生产经营的化工新材料企业，安徽嘉玺在煤化工产业链中承担着承上启下的作用。

该公司副总经理陈亚飞说，他们与园区内多家企业有关联，除了中安联合公司外，生产的苯乙烯也是部分企业的生产原料。此外，为了降低排放量，该公司通过中水回用系统和余热回收利用，减少污水和烟气排放量。

在园区内还有一些补链强链的新项目。安徽摩纳珀里科技有限公司一期投资5000万元，聚砜、聚醚砜等材料实现小规模工业量产。“以往不粘锅涂层、医疗透析膜等所需的高性能工程材料不少需要进口，目前我们通过科技攻关，已经实现每月50吨左右的产量。”该公司副总经理张东说，“我们看好未来的市场，明年计划投资15亿元进行二期建设，以高分子材料为中心完善上下游产业链。”

黄坤说，近年来，淮南在积极提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，园区在招商选商时以安全可靠、环境友好和优质高效为导向，推进煤化工产业朝着高端化、多元化、低碳化发展。截至目前，园区签约实施推进项目达到30个，预计今年产值将达86亿元，同比增长将超过60%。

(责编：申佳平、陈键)