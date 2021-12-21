“鸽王”起飞 韦伯太空望远镜12月24日发射
2021年12月21日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：“鸽王”起飞 韦伯太空望远镜12月24日发射
12月11日，韦伯太空望远镜安放在阿丽亚娜5号火箭顶部。图片来源：物理学家组织网
科技日报北京12月20日电 （记者刘霞）据物理学家组织网近日报道，美国国家航空航天局（NASA）局长比尔·纳尔逊近日证实，詹姆斯·韦伯太空望远镜（以下简称韦伯太空望远镜）将于12月24日在法属圭亚那的欧洲太空港由阿丽亚娜5号火箭发射升空。该望远镜由NASA、欧洲航天局和加拿大航天局共同研发，被称为这个十年中人类观察宇宙的理想平台。
耗资100亿美元的韦伯太空望远镜被认为是哈勃太空望远镜的继任者，其升空之旅已经被推迟了好几年，甚至被戏称为“鸽王”。近日，在最后一轮测试结束之后，美国和欧洲航天官员签署了发射日期。
外媒报道称，研究人员希望利用这一有史以来体积最大、功能最强的太空望远镜来回溯135亿年前的情形，观测大爆炸数亿年后形成的首批恒星和星系。此外，它还将观测星系随时间如何生长、恒星和行星系统在气体尘埃云内部如何形成，以及其他恒星周围的行星和我们身处的太阳系本身，了解这些天体系统的成长和演化历程，并帮助了解地球如何具备能提供生命繁衍生息的条件。
纳尔逊说：“韦伯太空望远镜将让我们从新的角度观测宇宙，了解宇宙的演化历程并揭示一些与宇宙有关的秘密。”
韦伯望远镜的一个关键特征在于它探测红外线的能力。由于宇宙膨胀，第一批天体的光线抵达望远镜时，已经偏向电磁光谱的红色一端。
(责编：申佳平、陈键)
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