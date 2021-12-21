刘垠

原标题：近十年我国大宗粮油作物产量年增长率为0.5%

20日，科技部在京发布《全球生态环境遥感监测2021年度报告》，其中，“全球大宗粮油作物生产与粮食安全形势”专题指出，近10年，中国大宗粮油作物产量年增长率为0.5%，形成了“南方稳产、北方优势产区集聚”的总体格局。

究其原因，是因为我国农田灌溉比例高，农业生产防灾减灾能力持续增强，农业灾害对作物生产影响有限，产量波动小。

该专题还提到，大范围的干旱等极端气候事件是导致全球和区域粮食产量波动的主要因素。如2012年和2018年大范围干旱造成全球粮食减产；撒哈拉以南非洲等区域因农业基础设施不足，灾害抵御能力不强，产量波动剧烈。

记者了解到，2021年是开展全球生态环境遥感监测年度报告的第10年，此次一同发布的还有“全球陆域生态系统可持续发展态势”“全球典型湖泊生态环境状况”“欧亚大陆草原生态状况”3个专题。

“全球陆域生态系统可持续发展态势”专题显示，2015年以来，气候变化引起的干旱、火灾及人为的过度砍伐、开垦等因素，导致了亚马孙河流域、刚果河流域和东南亚区域3大热带雨林区森林面积持续减少，全球森林面积净减少28.41万平方公里。全球未能实现“到2020年停止毁林”的可持续发展目标，但森林减少的速度较前5年有所放缓。

值得关注的是，得益于有效的生态系统保护和修复工程，中国的陆地生态系统在较大范围内呈有序恢复、向好发展态势，森林面积持续增长，植被生长状况明显改善。

“2000年以来，全球197个面积500平方公里以上的自然湖泊净蓄水量总体呈增加趋势，其中174个湖泊水位上升，青藏高原内流区的湖泊群水位上升最为明显。”“全球典型湖泊生态环境状况”专题还指出，近20年，全球藻华暴发的湖泊数量呈上升趋势，70个藻华暴发的湖泊中，北美洲和亚洲数量居多。

作为陆地植被专题的延续和拓展，“欧亚大陆草原生态状况”给出的结论是，2000年以来，欧亚大陆草原整体变好变绿。尽管气温升高、局部降水增多、生态保护工程的实施和自然保护区、国家公园的设立，总体上有利于欧亚大陆草原植被的生长，但是，欧亚大陆草原的生态状况仍未恢复到20世纪80年代水平，局部过度放牧和管理不善等现象依然存在。

(责编：申佳平、陈键)