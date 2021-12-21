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可持续发展科学卫星1号 首批影像发布

2021年12月21日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：可持续发展科学卫星1号 首批影像发布

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　　12月20日，可持续发展科学卫星1号首批影像在北京正式发布，包括我国长三角、山东半岛、西藏纳木错、新疆阿克苏、北京、上海及法国巴黎等多个地区和城市的微光、多谱段与热红外成像仪影像。

　　可持续发展科学卫星1号于2021年11月5日在太原卫星发射中心成功发射。这是专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星，由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制，是可持续发展大数据国际研究中心规划的首发星。（相关报道见二版）

　　图① 新疆阿克苏地区热红外遥感卫星影像图。图② 黄河入海口多谱段遥感卫星影像图。新华社发（中科院供图）

(责编：申佳平、陈键)

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