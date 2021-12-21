人民网记者 夏晓伦

不想做饭，用手机下单就可以让美食上门；新片上映，在手机就可以实现轻松追剧……如今，智能手机已经成为人们日常生活的一部分，不仅可以逛网店、点外卖、玩游戏，甚至还可以用手机从事缴税、报销等行政事务。

可以看出，手机已不再仅是一种通信工具，俨然已成为日常生活必不可少的消费品。

根据各手机品牌中不同系列的差异定位，消费者们在不断尝试着选择适合自己的手机品牌与型号，手机厂商们也在不遗余力地以消费者需求为导向，不断提高手机自身的品质。

需求多元 国产手机发力全面

当前，由于工作和生活的内容越来越丰富，消费者面临的场景也越来越多，其在挑选手机时早已不再局限于单一功能点的优秀，而是力求于功能性及实用性的全面覆盖。

近日，国产手机品牌vivo发布消息称，S12系列新机将于12月22日发布。从官方透露的信息可以看出，该系列不仅聚焦于影像和外观设计，还在性能方面进行了突破。

据了解，从第一款产品推出，S系列就坚持主打前置人像，外形轻薄时尚，面向年轻的客户群体，而此次发布的S12系列将聚焦更全面的发展。

“实际上，从5重超质感美颜到RAW域降噪技术，再到微缝式柔光灯，S系列一直致力于前置人像的创新。同时，由于‘消费者导向’是我们坚持的企业文化，此次S12系列的全面发展，正是基于时代发展和消费者需求做出的重要转变。”vivo相关负责人表示。

官方预热信息显示，在外观方面，S12系列延续轻薄基因，包含暖金、屿蓝等新配色；在影像方面，S12 Pro则前置双色温四柔光灯，选用前置5000万+后置1亿像素镜头组合。

在性能方面，该系列搭载年度旗舰芯联发科天玑1200芯片，跑分突破72万+；在实际上的游戏场景中，该系列CPU BOOST和游戏BOOST双重加持，已通过帧率稳定性、耗电量、温升等六项测试，获KPL测试认证。

在官方发布预告片后，一位网友留言表示：“以前因为自拍效果好而选择了S系列，看到S12系列在其他方面做了这么多的突破，还是非常期待的。”

顺应发展 手机厂商加速迭代

“从来没有一个行业，像智能手机一样，进化迭代如此迅猛。”相较于4G时代，5G时代智能手机行业技术演进更快，市场竞争更为激烈，各品牌也都积极布局，应对风云变幻的市场环境。

有关业内人士表示，手机每一个技术细节的升级，都会给用户带来不一样的体验，也正是这一个细节，可能会更多的占领市场份额，受到消费者的认可。

从第三方机构披露的数据可以看出，无论是“几何菱形美学”的S5，还是九色渐变机身的S9，亦或是实现“光致变色”工艺在手机行业大规模应用的S10，其独特设计都受到了消费者认可。

Counterpoint发布的相关数据。来源：网站截图

近日，权威机构 Counterpoint公布的数据显示，vivo 9月份在中高端市场份额从2020年9月的10%上升至2021年9月的20%，其中，S系列通过将细分卖点与用户场景化需求的深度绑定、优化、创新，带来了良好的前置影像体验，对这一成绩的贡献巨大。

有行业观察人士指出，如今，S12系列迎来全面发展，在打磨好前置影像和轻薄时尚设计的基础上，性能与游戏方面的综合体验提升，同样令人期待。

该人士还表示，vivo一直在持续关注年轻用户群体的使用需求与审美变化，S系列的快速迭代也源于市场竞争格局的变化。

据Counterpoint预测，中国智能手机市场在2021年将实现平缓增长，头部的手机品牌为了应对硬件同质化的情况，将纷纷加入“提升整体收入和平均销售价格的棋局”。“随着未来中国大众市场平均售价的持续提升，S系列将成为其抢占中高端市场份额的重要发展方向。”该机构表示。

用户导向 手机品牌建立情感连接

当下，手机已成为陪伴在用户身边时间最长的“贴身”物件，其产品风格和品牌内涵，一定程度上也可以折射出用户自身的画像：或成熟稳重、或张扬高调，甚至还能反映出自己的职业特点：是办公商务、还是运动休闲。当消费者选择一款手机，也是一个对企业产品和品牌主张表达认同的过程。

据了解，vivo此前已明确品牌和产品的定位：以“至简至悦”为品牌理念，以“人文之悦”“探索之悦”“成就之悦”为价值主张，来牵引不同的品牌和产品系列。

以影像长赛道为例，除技术层面的升级外，人文、情感层面的柔性升级，也是其推动移动影像发展的重要部分，既满足用户对手机的功能需求，也与用户建立情感连接和品牌认同。

vivo 与影像光学品牌蔡司成为全球影像战略伙伴。受访方供图

对此，vivo通过联合全世界的影像创作者，将影像作为情感的载体，通过一个个影像故事去激励更多人享受创作的乐趣。而由其与蔡司共同打造的新一代移动影像终端，也让便捷易用的影像工具更加普及，让使用者能够充分发挥创造力和想象力。

上述机构发布的数据还显示，在国内手机市场，vivo分别以23%和23.8%的市场份额拿下今年第一季度和第二季度的第一名。在第三季度的全球市场，其以10%的市场占比位居第四。

谈起未来发展的信心，vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜曾表示：“只有我们永远胸怀利他共赢之心，并且言行一致的践行，才能不断积累无价的信任，把我们大体系、上下游伙伴、生态开发者等众多的根系连接在一起，用足够长的时间从利益共同体向命运共同体跨越。”

(责编：赵竹青、吕骞)