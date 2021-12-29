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前11个月我国对RCEP其他14个成员国进出口额近11万亿元

2021年12月29日22:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电（记者刘红霞）海关总署29日发布数据，今年前11个月，中国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他14个成员国进出口总值为10.96万亿元，占我国外贸总值的31%。

　　RCEP成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，目前已有6个东盟成员国和4个非东盟成员国正式提交核准书，达到协定生效门槛，将于2022年1月1日正式生效。

　　海关公告说，在RCEP的701项约束性义务中，海关总署单独或共同作为负责部门的共计174项，占比24.8%，目前已全面做好实施准备工作。

　　公告介绍，海关总署多形式、多载体帮助企业掌握RCEP进出口货物享惠通关、原产地证书申领、自主声明开具等要求，开展培训近1000次。

　　截至目前，进出口环节需要核验的监管证件已从2018年的86种精简至41种，除保密等特殊情况外，其余的38种监管证件可全部通过国际贸易“单一窗口”实现网上申请、联网核查和无纸通关，通关物流环节单证无纸化、电子化和监管智能化、规范化水平大幅提升。

　　在国际贸易领域，“经认证的经营者”（AEO）可谓通关“金名片”，各经济体之间AEO互认可为符合资质的企业提供更多便利。海关总署公告显示，在RCEP建立AEO制度的10个成员中，我国已与其中5国签署AEO互认安排，与马来西亚完成了互认磋商，正在与泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾等4个国家积极推进互认合作。

　　海关统计还显示，今年11月，全国进口整体通关时间为35.87小时，较2017年压缩63.17%；出口整体通关时间为1.57小时，较2017年压缩87.23%。

(责编：郝江震、袁勃)

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