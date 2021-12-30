本报记者 徐锦庚 侯琳良

登临山东省泰安市东平县银山镇铁山废弃矿山，冬日里仍有绿意。

矿山披绿，与治理矿山的企业相关：山东土地自然资源科技发展集团，一年多前还叫山东土地康养文旅集团有限公司。“我们是山东土地发展集团的二级企业，根据山东推进省属企业重组整合的相关安排，我们剥离了文旅产业，更加聚焦主业。公司从2020年8月起更名，主业转向矿山开发与生态修复治理。”企业负责人介绍，2021年预计实现营业收入11.5亿元，利润1.1亿元。

企业敢于“切换赛道”，背后是山东大刀阔斧推进国企改革、引导省属企业聚焦主责主业的决心和勇气。

2018年3月，习近平总书记参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时强调，凡是成功的企业，要攀登到事业顶峰，都要靠心无旁骛攻主业。交叉混业也是为了相得益彰发展主业，而不能是投机趋利。

殷殷嘱托指方向。从2018年起，山东推动省属企业突出主业投资，实施非主业资产清理整合三年行动——开展专业化整合，逐步有序退出不具备发展优势的非主业资产和业务；规范投资行为，加大主业投资发展力度，严控非主业投资，避免盲目扩张。2021年，山东省国资委印发《关于建立完善省属企业主业动态调整机制的通知》，督促企业加快清理不具备发展优势的非主业资产和业务，并明确二级企业主业。

截至2021年11月底，山东省属企业非主业资产清理整合237户企业，省属企业固定资产投资投向主业领域占比达到99%。

心无旁骛攻主业，聚精会神担主责，2021年山东国企稳步前行、健康发展、实力更强——

华鲁集团聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大主业，做到了“4个100%”，即项目投资100%集中主业，优质资产100%装入主业，科研投入100%用于主业，历史负担100%剥离出清。

今年7月至11月，中国重汽集团重卡销量连续5个月位居全国前列。这得益于企业聚焦主业的决心：2020年4月，中国重汽以48亿元价格，正式剥离房地产业务。

2021年山东省属企业经济运行保持快速增长态势，前11月实现营业收入18883亿元、利润总额884亿元、净利润612亿元，同比分别增长19.2%、41.7%、43.3%，创历史同期最高水平。

“‘十四五’期间，将通过股权转让、关闭注销、破产清算、重组整合、转型主业等多种方式，推进更多资源向主业领域集中，做强做优主业。”山东省国资委主任张斌说。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 01 版）

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