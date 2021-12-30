广西高水平共建西部陆海新通道——
向海经济添活力（稳健前行开新局）
2021年12月17日，钦州港大榄坪南作业区，随着新加坡籍船舶“荣耀”号卸货结束，广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理谢毅露出笑脸：“这是北3号泊位首次作业，标志着北部湾港钦州码头公司运营的所有泊位全面开放。”
2021年4月，习近平总书记在广西考察时强调：“要主动对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，融入共建‘一带一路’，高水平共建西部陆海新通道，大力发展向海经济，促进中国—东盟开放合作，办好自由贸易试验区，把独特区位优势更好转化为开放发展优势。”
“十四五”开局之年，广西积极融入新发展格局，加快北部湾国际门户港建设、北海—钦州—防城港一体化建设等重点工作，持续推进西部陆海新通道建设换挡提速。
“朋友圈”不断扩容——
2021年10月31日，“新菲尼”轮抵达钦州港，北部湾港—印度航线正式开通。这意味着北部湾港至印度、孟加拉国等国家的航程可缩短一周时间。
这只是钦州港航线网络不断加密的一个缩影。2021年以来，钦州港新增11条集装箱航线，航线总数达63条。截至目前，西部陆海新通道班列发运产品从往年的130种增加到600多种，目的地覆盖新加坡、德国等106个国家和地区的311个港口。
目前，北部湾港至中西部省份的13条海铁联运班列路线，覆盖国内47市91个站点，较2020年增加39个站点；服务范围首次延伸至中南地区，对接开行湖南怀化班列和湖北武汉班列。越来越多的外贸企业选择通过西部陆海新通道开展进出口业务。今年前11月，14个沿线省份经广西口岸进出口货物总值4599.2亿元，同比增长41.3%。
集聚效果不断显现——
“之所以选择广西自贸试验区钦州港片区，区位优势和营商环境是主要考量。”见炬科技有限公司相关负责人说，公司于2021年1月正式落户、9月投产，年产值达14亿元。
借助西部陆海新通道，钦州港片区重点打造港航物流、国际贸易、装备制造等产业，进一步加快发展向海经济。“钦州港片区已经打造了一批产业集群，初步形成临港特色优势产业集群，向海经济集聚区建设效果初显。”广西自贸试验区钦州港片区管委副主任莫福文介绍，今年前11月，钦州港片区规模以上工业总产值完成832亿元，同比增长52.2%。
在广西自贸试验区，“两国双园”联动发展模式也日益完善，正在跨境金融、跨境汽车链、跨境电商等领域发力。截至11月底，广西自贸试验区已累计入驻企业5万余家，外贸进出口总额和实际利用外资额分别占广西全区的32.9%和38%。
《 人民日报 》（ 2021年12月30日 01 版）
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