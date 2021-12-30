本报记者 卞民德 罗珊珊 季觉苏

又一次主动而为，制度型开放迈出新步伐——经党中央、国务院同意，今年7月26日，商务部公布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，这是国家在跨境服务贸易领域的首张负面清单。这张负面清单对接高标准国际经贸规则，是对服务贸易管理模式的重大突破，是一项制度型开放安排，开放度不仅超过我国加入世贸组织时的承诺，也高于目前我国已生效的主要自贸协定相应领域的开放水平。

今年11月4日，习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲时指出：“中国将在自由贸易试验区和海南自由贸易港做好高水平开放压力测试，出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单。”

开放是当代中国的鲜明标识。习近平总书记多次强调：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

坚定不移推动高水平开放，需要更好发挥自由贸易港、自贸试验区先行先试作用，制定实施对接高标准经贸规则、推进制度型开放的政策。

今年7月9日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议时强调：“要围绕实行高水平对外开放，充分运用国际国内两个市场、两种资源，对标高标准国际经贸规则，积极推动制度创新，以更大力度谋划和推进自由贸易试验区高质量发展。”

立足战略定位和区位特色优势，覆盖东西南北中的21个自贸试验区正对标高标准国际经贸规则，深入推进高水平制度型开放，加快对外开放高地建设，发挥好排头兵的示范引领作用，推动形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。

持续促进贸易和投资自由化便利化，各项措施的叠加效应日益显现

截至今年10月底，累计服务企业47万家、货物申报进口593.5万票、货物申报出口1367.9万票、船舶申报33.4万票……上海亿通国际股份有限公司大楼内，电子显示屏上实时更新着上海口岸的在线用户数量以及货物、船舶申报数量。

“我们对标国际最高标准，打造一流的国际贸易‘单一窗口’，对接了22个部门，覆盖监管全流程及国际贸易主要环节，处理了全国近1/3的进出口贸易量。”上海亿通相关业务负责人潘小东说，公司负责上海国际贸易“单一窗口”建设和运营，实现“单一窗口”“一网通办”后，进口货物申报办理时间由1天压缩到半小时。

建设国际贸易“单一窗口”是国际上促进贸易便利化、改善口岸营商环境的重要举措。担当先行先试重任的上海自贸试验区，2014年2月在国内率先启动建设试点，促进企业通关效率全面提升。如今，这一基础性和核心制度创新成果，早已被复制推广到全国。

2017年3月5日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议上海代表团审议时指出：“建设自由贸易试验区是党中央在新形势下全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。”

上海自贸试验区认真贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神和党中央决策部署，坚持以制度创新为核心、以可复制可推广为基本要求，率先构建与国际通行规则接轨的制度体系，形成了外商投资负面清单、国际贸易“单一窗口”、自由贸易账户等一批基础性和核心制度创新成果。世界银行《2019年营商环境报告》向全球推荐了上海实施的国际贸易“单一窗口”等改革举措。

围绕建成具有国际影响力和竞争力的自由贸易园区目标，各自贸试验区锐意进取、大胆探索，不断推进贸易和投资自由化便利化，取得显著成效。

科技赋能，“智慧通关”。在广东自贸试验区，通过应用AR、AI、5G等前沿技术，叠加“机器助人”智能监管，货物、邮快件、跨境电商、中途监管、旅检实现24小时通关，低风险货物、人员、运输工具等实现自动快速放行。

流程再造，服务升级。海南自由贸易港国际投资“单一窗口”整合13个部门20个政务服务系统，将外商投资企业开办时间压缩至两个工作日。

监管创新，效率提升。2018年起，重庆海关在重庆自贸试验区内推出自主备案、自定核销周期、自主核报、自主补缴税款、简化业务核准手续（简称“四自一简”）监管创新。重庆海关副关长刘浩宇介绍，这在现行法规框架内最大限度优化了海关监管和作业流程，让货物进出重庆自贸试验区的效率提升20%。

“作为开放的前沿阵地，自贸试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）由2013年的190条措施缩减到2020年的30条措施，开放度高于我国加入世界贸易组织时的承诺和对外签订的自由贸易协定。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示。

“自贸试验区贸易便利化水平持续全国领先。”商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，“自贸试验区国际贸易‘单一窗口’逐步覆盖海关、税务等20多个部门和货物申报、跨境电商等多个领域，建设水平远超《贸易便利化协定》要求。”

今年8月，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，赋予自贸试验区在贸易投资便利化方面更大的改革自主权。

持续推进贸易和投资自由化便利化，各项措施的叠加效应日益显现。今年前10个月，21个自贸试验区以不到全国千分之四的国土面积，实现了占全国16.5%的外贸规模；实际利用外资1753.3亿元，新设外资企业6342家，占全国比重分别为18.6%和16.3%。

对标高标准国际经贸规则，稳步拓展制度型开放

铁路提单有无物权凭证属性？作为审判长，刚接手国内首例铁路提单物权纠纷案时，重庆两江新区人民法院（重庆自由贸易试验区人民法院）副院长贾科颇感棘手。

案件并不复杂。2020年2月，英飒（重庆）贸易有限公司进口汽车，与承运方和融资担保方协议约定，由货运代理方向外国出口商签发铁路提单作为提货凭证。货物运抵重庆后，英飒公司将铁路提单交付与其签订销售合同的重庆孚骐汽车销售有限公司。但孚骐公司持铁路提单提货时却被承运方拒绝，于是便起诉承运方。

“根据国际惯例，只有海运提单可作为物权凭证并具有融资功能。”贾科介绍，铁路提单是我国企业在中欧班列（渝新欧）开行后，在国际铁路运输中创设的新型单证，通过铁路提单流转实现货物流转的效力，现行法律没有直接明确的规定，各方有不同认识。经审理，法院确认原告享有铁路提单项下货物的所有权，判决被告向原告交付车辆。

依托中欧班列，探索构建陆上国际贸易规则，是重庆自贸试验区核心改革任务之一。如今，创新开立的“铁路提单国际信用证”已逐步实现批量化运用，“铁路提单信用证融资结算”入选全国自贸试验区第三批“最佳实践案例”；制定的国际货运代理铁路联运作业规范等3项标准已于2020年获批为国家标准……

高水平的开放体现为规则、规制、管理、标准等制度型开放。适应新形势、把握新特点，着力推动规则、规制、管理、标准制度型开放，是自贸试验区孜孜不倦的追求。在全国发布首张负面清单，推动外资管理制度变革；创设自由贸易账户，推动深化金融宏观审慎管理……在重要领域积极探索制度型开放新路径，自贸试验区近年来推出了一批高水平制度创新成果。

今年7月9日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》。会议指出，要深入推进高水平制度型开放，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，加强改革创新系统集成，统筹开放和安全，及时总结经验并复制推广，努力建成具有国际影响力和竞争力的自由贸易园区，发挥好改革开放排头兵的示范引领作用。

聚焦建设更高水平开放型经济新体制先行先试、引领示范，各自贸试验区对标高标准国际经贸规则，加大压力测试，加大改革攻坚力度，着力在制度型开放等方面取得新进步、打开新空间。

今年10月14日，上海自贸试验区“离岸通”平台在外高桥保税区上线。这一平台引入境外的海关报关数据、国际海运数据、港口装卸数据，辅助银行更好审核企业离岸贸易行为的真实性。

离岸贸易是货物运输在海外、资金结算在国内的特殊贸易模式，其业务规模代表着一个区域的国际市场竞争力和全球资源配置能力，但其资金流、货物流、订单流“三流”分离下贸易真实性审查难，对监管挑战较大。《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》提出，“支持银行探索离岸转手买卖的真实性管理创新”。这也是上海自贸试验区持续推进制度型开放的一个着力点。

“此次上线的‘离岸通’平台，通过大数据可以大大降低银行在贸易背景真实性核实的难度，方便企业开展相应业务。”上海自贸试验区管委会保税区管理局财政和金融服务处处长梁翔说，下一步，还将继续完善平台功能，不断增加数据接入的海关和口岸数量，拓展空运、陆运、多式联运等多种运输模式的物流信息来源，便利自贸试验区“买卖全球、调度全球”。

推进海关特殊监管区域建设，开展本外币合一银行账户体系试点，加强商事争端等领域与国际通行规则接轨，探索数据跨境流动……各自贸试验区正在重点领域关键环节加大改革攻坚力度，稳步拓展制度型开放，加快构建与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式。

主动融入和服务国家重大战略，助力构建新发展格局

从位于深圳前海的办公室向外望去，可以看到李文光参与设计建造的“前海时代”项目。这是一个建在地铁车辆段上的项目，对建筑团队的技术水平和土地集约化利用能力要求颇高。而这些，正是李文光任执行董事的香港利安建筑设计事务所的强项。

此前，由于两地在建筑领域执业资质认可上存在差异，利安建筑设计事务所只能与内地甲级设计院形成联合体参与项目的招投标。如今，这一问题已有突破。

2020年9月，前海深港现代服务业合作区印发关于香港工程建设领域专业机构执业备案管理办法及专业人士执业备案管理办法，允许备案机构、人士在区内直接参与招投标等工程建设活动和直接提供工程建设领域相关服务。今年8月，深圳市政府印发通知，复制推广广东自贸试验区深圳前海蛇口片区第六批38项改革创新经验，其中一项即为“香港专业机构和专业人士开业执业便利化措施”。

“包括我在内，利安建筑设计事务所已有4名建筑师顺利完成备案。”李文光说，最近正加紧学习内地招投标规则，准备参与更多项目的设计建造。

以制度规则对接为重点，推进与港澳经济民生等多领域深层次合作，广东自贸试验区成为港澳企业投资、专业人士执业、青年创业的首选地，2020年新入驻港澳资企业2944家。

服务国家战略作用日益突出，是自贸试验区加快对外开放高地建设一大特点、亮点。

2020年9月1日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十五次会议上强调：“要把构建新发展格局同实施国家区域协调发展战略、建设自由贸易试验区等衔接起来，在有条件的区域率先探索形成新发展格局，打造改革开放新高地。”

“我们始终坚持将自贸试验区建设与构建新发展格局相衔接，主动服务和融入国家战略。”浙江省商务厅负责同志说，一年来，浙江自贸试验区扩区实现良好开局：加快推动舟山、宁波片区共同建设大宗商品资源配置基地，积极推进金义片区大宗商品交易中心建设；与上海、江苏、安徽共同成立长三角自贸试验区联盟，推动实现浙沪跨港区供油、长三角油气交易市场期现联动一体化……

坚持主动融入和服务国家重大战略，坚持为加快构建新发展格局探索路径、积累经验，是各自贸试验区的共同选择。

北京自贸试验区围绕京津冀协同发展需要，建设京津冀国家技术创新中心，打造京津冀联动的全球化协同创新服务模式。与天津自贸试验区、河北自贸试验区签署战略合作框架协议，为京津冀协同发展新路径提供机制保障。

湖南自贸试验区立足中部崛起战略，着力打造联通长江经济带和粤港澳大湾区的国际投资贸易走廊，发展湘港澳直通物流链，打造郴州国际内陆港和粤港澳大湾区保税货物中西部集散第一站。

作为我国在沿边地区布局的自贸试验区，广西、云南、黑龙江自贸试验区找准与周边国家和地区的互补优势，探索跨境贸易、跨境物流、双向投资，服务“一带一路”建设。

“各自贸试验区围绕自身的战略定位和区位优势，深入开展差别化探索，大力推进产业、技术、人才、管理和开放通道创新，有力促进了国家战略深入实施。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示。

突出畅通循环助力构建新发展格局，是各自贸试验区深入开展差别化探索又一着力点：北京自贸试验区加强京津冀三地技术市场融通合作，对有效期内整体迁移的高新技术企业保留其高新技术企业的资格；安徽自贸试验区开展长三角特殊货物检查作业一体化改革试点……

各自贸试验区积极发挥改革的突破和先导作用，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

今年8月，上海自贸试验区临港新片区“十四五”规划发布，明确提出到2025年“初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点”。

随后不久，广东自贸试验区“十四五”规划发布，“成为国际国内两个市场、在岸离岸两种业务、投资贸易金融物流等集聚融合的对外开放新高地”写入发展的主要目标。

风帆高扬、奋楫争先，各自贸试验区正加快对外开放高地建设，推动加快构建新发展格局。

（本报记者王昊男、蒋云龙、贺林平参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 01 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)