舟岱大桥建成通车
2021年12月30日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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图为日前拍摄的舟岱大桥。
本报杭州12月29日电 （记者江南、窦瀚洋）12月29日，舟岱大桥正式通车。随着这座连接浙江舟山本岛和岱山县的大桥建成通车，岱山县结束了长期以来不通陆路的历史，舟山连岛高速公路的总里程达到74公里。
此次通车的舟岱大桥是宁波舟山港主通道项目的一部分，按双向四车道高速公路标准设计，于2017年9月正式开工。
《 人民日报 》（ 2021年12月30日 01 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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