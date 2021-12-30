图为日前拍摄的舟岱大桥。

姚 峰摄（人民视觉）

本报杭州12月29日电 （记者江南、窦瀚洋）12月29日，舟岱大桥正式通车。随着这座连接浙江舟山本岛和岱山县的大桥建成通车，岱山县结束了长期以来不通陆路的历史，舟山连岛高速公路的总里程达到74公里。

此次通车的舟岱大桥是宁波舟山港主通道项目的一部分，按双向四车道高速公路标准设计，于2017年9月正式开工。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 01 版）

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