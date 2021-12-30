本报记者 林丽鹂

中央经济工作会议要求“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。全国市场监管部门如何担负起稳定宏观经济的责任，将积极推出哪些有利于经济稳定的政策？记者采访了国家市场监督管理总局局长张工。

“稳”得扎实，“进”得有效，把握好监管的时度效

记者：中央经济工作会议要求“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”，市场监管部门将如何落实会议精神，谋划明年工作？

张工：市场监管部门将立足职能，聚焦明年“保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”，把握“稳字当头、稳中求进”的要求，坚持系统思维和务实作为，务求市场监管领域重点工作“稳”得扎实、“进”得有效。

在“稳”的方面，要立足稳定明年宏观经济和社会大局，切实强化市场监管“稳”的职能。维护好各类市场主体稳定发展的环境。深入分析需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力对市场主体的影响，会同有关部门突出抓好“六稳”“六保”政策供给和落实，提高政策的针对性、有效性。维护好稳定的公平公正市场秩序。扎实有效抓好制度落实，保持政策的稳定性连续性，进一步营造市场化、法治化、国际化的营商环境和公正、透明、预期稳定的制度环境。守稳市场监管领域的安全底线。突出强化食品、药品、特种设备、工业产品质量安全监管，组织开展市场监管领域安全隐患大排查，强化风险监测预警和有效处置，确保守稳守牢安全底线。同时，全力以赴做好北京冬奥会、冬残奥会食品供应和特种设备安全保障，全力以赴做好新冠病毒疫苗安全和供给工作。

在“进”的方面，要立足推动高质量发展，在市场监管改革创新和提升综合监管效能上迈出“进”的新步伐。更好适应建设高标准市场体系要求，统筹活力和秩序，围绕公平竞争、市场准入、线上线下市场一体化监管等重点，加强基础制度供给；更大力度优化营商环境，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的准入准营规则，促进市场主体服务便利化，降低制度性交易成本；更加强化风险防控长效机制建设，推动安全监管向标本兼治、着力治本不断迈进；更加重视丰富监管工具，创新运用信用监管、智慧监管手段，更好适应我国超大规模市场的快速变化，助力提高市场监管效能。

同时，要注重“稳”和“进”的有机统一，把握好监管的时度效。对于优化营商环境、支持市场主体发展的政策措施，要早谋划、早出台、早见效。对于安全风险隐患、影响民生以及对产业链供应链具有冲击和传导效应的违法违规行为，要强化预警防范，严格监管执法。更好统筹把握支持和规范发展的着力点，实现市场监管工作法律效果、社会效果和政治效果的有机统一。

为各类市场主体减负增效，解决实际困难，减缓供给冲击

记者：中央经济工作会议强调“微观政策要持续激发市场主体活力”，请问市场监管部门接下来将有哪些部署？

张工：只有各类市场主体充满活力、健康发展，才能推动我国经济行稳致远。我们要按照中央部署，把保市场主体放在突出位置，为各类市场主体特别是中小微企业和个体工商户减负增效，解决实际困难，有效减缓供给冲击。2022年，我们将聚焦“六稳”“六保”关键环节，以更大力度支持市场主体发展。

一是深入实施公平竞争政策。加快健全市场准入、公平竞争审查、数字经济竞争监管、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争等制度，强化反垄断和反不正当竞争监管执法，防范资本无序扩张，推动形成大中小企业良性互动、协同发展的良好格局。

二是深入推进优化营商环境改革。高标准深化“证照分离”改革，完善全国版和自贸试验区版“两张清单”联动调整机制，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的准入准营规则。突出抓好市场主体登记管理条例实施，尽快出台实施细则，健全市场主体退出制度，着眼市场主体全生命周期，降低制度性交易成本。

三是着力完善和落实帮扶政策。会同个体工商户部际联席会议成员单位持续优化扶持政策体系，探索建立一体化、一站式政策服务平台。强化涉企收费规范治理和大宗商品价格监测监管，研究平台经济领域价格行为规则，深入推进质量基础设施“一站式”服务，更好支持各类市场主体应对经济下行压力，增强参与市场竞争的能力和可持续发展的内生活力。

四是全面加强知识产权保护。强化知识产权全链条保护，持续提高审查质量和效率，深入推进专利转化和知识产权质押融资，大力培育专利密集型产业。加大打击侵权假冒工作力度，切实维护各类企业的合法权益和消费者利益。

坚持监管规范和促进发展并重，深入实施公平竞争政策

记者：中央经济工作会议要求“深入推进公平竞争政策实施，加强反垄断和反不正当竞争”，市场监管部门将采取哪些举措？

张工：构建高效规范、公平竞争的高标准市场体系，更需要发挥政府的公平竞争监管作用，更好推动市场在资源配置中发挥决定性作用。

2022年，市场监管总局将深刻领会党中央战略意图，统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，坚持“两个毫不动摇”，坚持监管规范和促进发展并重，深入实施公平竞争政策，加强反垄断反不正当竞争监管执法，更好发挥公平竞争监管在宏观经济治理中的作用。

一是进一步完善公平竞争的规制规则。不断健全充实多层次竞争监管的法律规章、指南体系，更加注重运用法治思维和法治方式，为企业竞争行为设置好“红绿灯”、明确规则底线，引导各类资本和各类市场主体有序竞争、规范发展。

二是进一步统筹把握竞争规制重点。围绕平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域加强监管执法。进一步健全公平竞争审查机制，加强滥用行政权力排除限制竞争执法，坚决破除地方保护和市场分割。

三是进一步健全事前事中事后规制链条。完善市场竞争状况评估制度，推动构建风险监测预警体系，推动企业健全内部竞争合规制度，完善预防性监管措施，推动监管由事后向事中事前延伸。

四是进一步形成协同监管的规制合力。推进市场准入、行业监管和竞争监管等更加紧密衔接，更加注重由监管执法个案对接向深层次制度对接转变，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系。

五是进一步提高公平竞争规制能力。以充实反垄断力量为契机，深化理论研究、加强人才培养、强化技术支撑，建设高素质、专业化监管队伍，提升竞争监管科学化、系统化水平。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)