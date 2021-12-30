本报记者 刘志强

2021年，“两个一百年”奋斗目标交汇，百年变局和世纪疫情交织，改革发展任务艰巨，困难挑战明显增多。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民步调一致向前进，实现了“十四五”良好开局。一年来，中国经济恢复取得明显成效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。

这是令人自豪的一年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。

2021年，新冠肺炎疫情阴霾笼罩，世界经济复苏艰难曲折。以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，沉着应对、科学施策，中国经济列车始终保持平稳运行。

这是收获自信的一年，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升。

从“天和”升空、“天问”奔火、“羲和”探日等航天事业捷报频传，到先进核能技术、光量子计算机等关键技术结出累累硕果，从发力重大科技基础设施到攻坚科技体制改革，高水平科技自立自强迈出坚实步伐。

从新能源汽车、工业机器人销售火热，到机电产品等出口规模再创新高，从百万千瓦机组、智能航行船舶等相继问世，到紧缺芯片等产业短板加快补齐，中国制造根基更牢固，枝叶更繁茂。

这是扎实进取的一年，改革向更深层次挺进，开放向更高水平迈进。

扎实推动共同富裕，实施国企改革三年行动，推进区域重大战略和区域协调发展战略，推进高标准市场体系建设……全面深化改革，为中国经济注入更强劲动能。

举办进博会、广交会、服贸会、消博会等经贸盛会，实施海南自由贸易港法，缩减外资准入负面清单……扩大高水平开放，让中国经济站上更广阔舞台。

这是暖意融融的一年，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。

神州大地生机盎然。推进污染防治攻坚战，启动全国碳排放权交易市场，划定全国生态保护红线，设立首批国家公园……碳达峰碳中和工作蹄疾步稳，生态环境质量明显改善。

展望2022，稳字当头、稳中求进，推动高质量发展，中国经济前景可期。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 10 版）

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