本报记者 赵婀娜 冯 华

科技立则民族立，科技强则国家强。教育是国之大计、党之大计。

这一年，科技创新步履铿锵，国家战略科技力量加快壮大。

遥望星空，首次火星探测任务取得圆满成功，火星上第一次留下中国印记；筑梦天宫，天和、神舟接续飞天，中国人首次进入自己的空间站；5G领跑，我国5G全场景应用与整机研发处于世界领先地位，移动通信技术实现历史性跨越；核电发力，全球首座球床模块式高温气冷堆商业示范电站实现并网发电，标志我国成为世界核电技术的领跑者；深海蓄能，“海牛Ⅱ号”钻机钻出231米的新纪录；最快时速，世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统成功下线；最新纪录，“人造太阳”持续“燃烧”，将原世界纪录延长了5倍；科技抗疫，5条技术路线25个疫苗进入临床试验，其中7个获批使用……

“十四五”开局之年，我国科技创新能力持续提升，重大创新成果竞相涌现，在实现高水平科技自立自强的新征程上阔步前行。我国广大科技工作者以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，砥砺前行、勇攀高峰！

这一年，教育事业改革发展，一系列改革举措先后落地，推动教育事业高质量发展，增强人民群众的教育获得感幸福感。

《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》《革命传统进中小学课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》《国防教育进中小学课程教材指南》《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》等印发，旨在适应培养担当民族复兴大任时代新人的需要，更好培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》落地实施，旨在建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化创新型高校教师队伍；《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》印发，旨在强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，促进学生全面发展、健康成长；《未成年人学校保护规定》施行，旨在保障未成年人合法权益；《民办教育促进法实施条例》修订，旨在促进民办教育有序健康发展……

聚焦落实立德树人根本任务，聚焦解决人民群众急难愁盼，聚焦促进学生身心健康全面发展，聚焦深化教育领域综合改革，一系列改革举措正是坚持以人民为中心，增强人民福祉、回应百姓教育关切的生动体现。

科技自立自强是促进发展大局的根本支撑，成为决定我国生存和发展的基础能力。教育事关民生福祉，事关国家民族的未来。相信广大科技工作者和教育工作者将不负重托，不断增强创新能力，为全面建设社会主义现代化国家，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的科技与人才支撑！

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)