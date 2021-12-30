本报北京12月29日电 （记者王政）到2025年，原材料工业初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业布局；到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地……工业和信息化部近日发布《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称《规划》），明确了原材料工业未来5年总体发展方向和未来15年远景目标。

“我国已成为名副其实的原材料工业大国。2020年，我国原材料工业增加值占规模以上工业的27.4%，生产的品类达15万余种，广泛用于国民经济和社会发展各领域。”工信部原材料工业司司长陈克龙介绍，“十三五”以来，我国原材料工业转型升级成效显著。钢、铜、铝、甲醇、尿素、水泥、平板玻璃等主要产品产量连续多年保持世界第一，先进储能材料、光伏材料、超硬材料、新型显示材料等百余种材料产量居世界首位。我国已成为材料产业体系门类最齐全的国家，产品种类丰富，钢材、铝材、光伏玻璃等材料自给率超过98%。

《规划》提出五个方面具体目标，一是供给高端化水平不断提高。突破一批重点战略领域关键基础材料。重点行业研发投入强度达到1.5%以上，掌握一批产业关键核心技术。

二是结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。形成5—10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。

三是发展绿色化水平大幅提升。吨钢综合能耗降低2%，水泥产品单位熟料能耗降低3.7%，电解铝碳排放下降5%。重点行业单位产值污染物排放强度、总量实现双下降。工业废渣等固体废物综合利用率进一步提高。

四是产业数字化转型效应凸显。智能制造能力成熟度3级及以上企业达到20%以上，关键工序数控化率达到70%以上。建设100个以上智能制造示范工厂，10家以上工业互联网平台。

五是体系安全化基础更加扎实。重点行业关键生产工艺技术、装备自主可控水平大幅提高，产业链断点堵点显著减少。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 14 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)