杨 杰

习近平总书记指出，数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”，强调“要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事”，不断做强做优做大我国数字经济。这为我国数字经济发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国数字经济实现快速发展。其中，信息通信运营企业发挥了重要作用。在信息通信能力建设方面，建成全球规模最大的光纤宽带网络和移动通信网络，5G基站规模全球第一，网络速率位居全球前列；在带动数字产业化方面，推动我国网络设备及终端制造业、互联网产业从单点突破拓展为体系化产业集群，国际竞争力提升；在助力产业数字化转型升级方面，打造一万多个5G应用创新案例，覆盖22个国民经济重要行业，加速由生产辅助向设备控制、质量管控等核心领域延伸拓展。在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，只有深刻认识数字经济发展的趋势和规律，准确把握关键发力点，才能加快开创数字经济发展新局面。

深刻认识数字信息基础设施的重要作用。习近平总书记强调：“加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息‘大动脉’”。以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，有助于推动资源要素快捷流动、市场主体加速融合，实现效率提升和结构优化，支撑数字经济高效运转。要加快推进数字信息基础设施建设，推动连接范围从人与人的连接向“人机物”的多元智能连接转变，服务内容从单纯的信息传输向覆盖数据感知、传输、存储、运算各环节转变，服务模式从简单的资源提供向人工智能、物联网、云计算、大数据、区块链等技术能力的系统集成、开放共享转变，为数字经济发展提供强大支撑。

深刻认识信息技术和数据要素的重要作用。习近平总书记指出：“要构建以数据为关键要素的数字经济”，强调“打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中”。信息技术和数据要素的融合创新，日益成为数字经济增长的核心驱动力，推动社会资源在更大范围内实现高效整合与优化配置。我国拥有海量数据和丰富应用场景优势，具备良好发展基础和巨大潜力，同时也面临一些关键核心技术问题。我们要加快补短板、锻长板，推动信息技术和数据要素跨行业、跨区域、跨领域系统集成和融合创新，激发全社会创造力和发展活力。

深刻认识新产业新业态新模式的重要作用。习近平总书记指出：“促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式”。加速数字产业化发展、推进产业数字化升级，有利于培育壮大新产业新业态新模式，助力高质量发展。

在新发展阶段，中国移动将充分发挥网信领域中央企业的战略支撑作用，锚定世界一流信息服务科技创新公司目标定位，勇担网络强国、数字中国、智慧社会建设主力军的职责，在服务数字经济发展中彰显更大责任担当。

加快建设数字信息基础设施。中国移动深入贯彻党中央、国务院关于新基建的决策部署，努力打造以5G、算力网络等为重点的数字信息基础设施。深化网络共建共享、多频协同，构建覆盖全国、技术先进、品质优良的5G网络，持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，为全社会提供高速、移动、安全、泛在的连接服务。打造覆盖全国、绿色集约的数据中心，拓展算力资源的规模和多样性，实现算力的跨地域、跨层级、跨场景灵活调度，推动算力成为“一点接入、即取即用”的广泛服务。

着力以新要素推进创新。以充分释放信息技术、数据要素价值为导向，加强关键核心技术攻关，牵头建设5G创新联合体，勇当原创技术策源地、现代产业链链长，以科技创新为经济社会数字化转型升级注智赋能。聚焦算力网络、6G、下一代光通信等前沿领域加强基础研究和技术攻关，推动人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、区块链等新一代信息技术的融合创新和突破应用，培育一批高价值专利，加速实现关键核心技术自主可控。积极发挥企业创新主体作用，加强与国家实验室合作，谋划建设创新平台，为发挥新型举国体制优势贡献力量。

推动信息服务融入生产生活。把握信息技术日益融入经济社会民生各领域全过程的重要趋势，构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，助力数字经济与实体经济融合发展。满足不同行业特别是制造、能源、农业等重点行业的数字化、智能化需求，打造安全可靠、性能稳定、服务可视的5G专网，拓展覆盖不同垂直领域的行业平台及一体化解决方案，助力传统产业提升效率、增强竞争力。满足广大人民群众的美好生活需要，打造覆盖娱乐、教育、养老、医疗等生活全场景的数字化应用，持续提升信息服务质量、优化信息消费体验。加快推动新一代信息技术在政务服务、城市治理、生态保护、应急保障等领域的创新应用，全面服务我国数字政府建设。

（作者为中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 14 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)