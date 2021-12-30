本报记者 周亚军

“可别小瞧这1公里半径的空域，从日出到日落，起降的架次可不少呢，我们正申请飞夜航。”位于海南三亚凤凰岛的亚龙通用航空公司相关负责人邓豪杰说，“从这里到免税购物中心的航线，有10多家公司在飞，是全国最繁忙的空域之一。”

美亚航空总经理周茂军介绍，美亚依托水上飞机码头打造“海空驿站”，整合了旅拍、摩托艇等多个水上项目，“不仅可以从空中看海，还兼顾了水上运动。”

近年来，海南不断推进低空空域改革。三亚空管站数据显示，今年1—11月，三亚低空旅游飞行6643小时，起降8.7万架次，载客26.35万人次，分别占全国的35.2%、61.6%和68.3%。

作为国家低空空域及精细化管理改革试点，海南积极作为，在军民航空管、运营公司、机场、服务用户间建立信息接口，构建起通航管理、运营、保障服务网。

“同样的飞行培训业务，在其他地区要飞一年左右，在海南只需要4个月，效率大大提高，业务量也不断增加。”河南永翔通用航空公司负责人张洪飞说，“在海南，一年有300天以上的可飞天数，适合开展航空飞行运动项目，我们已经在海南注册了新的通航公司，直升机培训业务都放在了这里。”

推进低空空域改革，要求空域管理更科学、飞行程序更规范，而实现这些的前提是技术过硬，要能看得见、呼得着、管得住。

在海南省国资委牵头下，省属企业金林集团以通用航空作为发展主业，通过筑巢引凤突破多项关键技术，率先建成了军民航双认证的通航飞行服务站，海南成为全国率先实现省域低空监视全覆盖的省份。

“通航产业与海南自贸港气质十分契合，依托自贸港的有利政策，海南在推进‘空地组网’的同时，产业网越织越密，很快就能生产自己的飞机了。”海南省国资委主任马咏华说。

据了解，国际知名的轻型运动飞机企业已在海南完成项目公司注册，将依托金林通航产业园区，开展飞机装配制造、运营销售等。

海南低空空域改革推开了通航产业发展的大门。截至目前，进驻海南的通航企业达到60多家，运营113架有人驾驶航空器、5万余架无人驾驶航空器，业务范围从单一的平台作业、观光旅游拓展到体育、航拍、医疗救援、地理探测等众多领域。

马咏华说，海南正大力推进“空地组网”，将布局建设20个形态、功能各异的通航机场，实现城、乡、路、林、海的航空应急救援省域全覆盖和全省域“县县通”，环岛旅游公路也将规划布局40个不同形态的飞行驿站，符合条件的地方还将配备水上飞机起降点，夯实低空经济发展所需的基础设施和平台，为高端制造、通航飞行器研发制造等奠定基础。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 14 版）

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