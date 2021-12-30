本报北京12月29日电 （刘明、赵永新）中国科学技术信息研究所发布的《2021年中国科技论文统计报告》显示，我国卓越科技论文总体产出持续增长，高被引论文、热点论文数量继续保持世界第二。

截至2021年9月，中国高被引论文数为4.29万篇，占世界份额为24.8%，排名世界第二位。2011—2021年，中国有10个学科产出论文量超过世界该学科产出论文量的20%。材料科学、化学、计算机科学和工程技术4个领域论文被引次数排名世界第一位，农业科学、生物与生物化学、环境与生态学等10个领域论文的被引用次数排名世界第二位。2020年中国科研人员在《科学》《自然》《细胞》发表论文516篇，位列世界第四。中国科技期刊的国际影响力进一步提升。进入影响因子本学科领域前1/4（Q1区）的期刊有85种。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 15 版）

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