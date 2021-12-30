原标题：事关“钱袋子”！部分个人所得税优惠政策延续实施

新华社北京12月29日电（记者申铖）29日召开的国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策。会议明确了多项政策，将持续减轻个人所得税纳税人负担，缓解中低收入群体压力，预计一年可减税1100亿元。

会议决定，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月换算税率单独计税的政策，延续至2023年底。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，这一政策是一项优惠的计税方式，主要涉及年终奖类的全年一次性奖金，有利于缓解以工资薪金收入为主要来源的纳税人的税收负担。“年关将至，年终奖发放在即，延续此项优惠政策，利好广大‘工薪族’。”

此外，会议决定，继续对年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税，政策延续至2023年底；将上市公司股权激励单独计税的政策，延续至2022年底。

“此前，我国出台了多项针对企业的减税政策，切实惠企。此次又延续了多项针对个人尤其是中低收入群体的税收优惠政策，重在利民，让老百姓有更多可支配收入，也将为促消费、稳增长提供助力。”李旭红说。

(责编：赵竹青、陈键)