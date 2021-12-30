原标题：五大平台及相关主播向消保部门提交整改报告

新华社杭州12月29日电（记者屈凌燕）记者29日从浙江省消保委获悉，该委已如期收到淘宝、拼多多、京东、快手、抖音五个平台及相关主播的整改报告。

浙江省消保委23日发布“双11”期间对上述平台的直播消费体察情况。发现17位主播中近三成存在不合规现象，80批次直播商品中近四成不符合国家标准。当日浙江省消保委约谈相关平台和主播，并要求在28日前提交整改报告。

浙江省消保委相关负责人表示，从提交的整改报告看，平台、主播态度端正，提出的整改措施切实可行，针对性强。

针对本次消费体察发现主播存在的不规范直播行为，检测中发现不符合国家标准的商品等问题，各平台一一作出回应，通过停播、扣除积分、违约金等方式对涉事主播予以处罚，对不符合国家标准的商品，全部予以下架、封存，并设立先行预赔金，保障消费者退货退款要求。同时，各平台对今后如何加强监管、规范主播行为、提高商品质量等方面也提交了改进措施。

相关主播也在规定时间内提交了整改说明。如李佳琦所在的美腕上海网络科技有限公司表示立即停止销售相关商品，对库存所有商品进行更改，更改完毕且经过新一轮检测后，再重新上架相关商品。Timor小小疯表示针对不合格产品，直播间已及时下架，今后不再上架，将扩大选品团队，严控选品流程，保证产品质量，形成直播间主播、助播及其他相关工作人员每2个月进行一次培训的常态化机制。融威七号(小轩哥)表示对已购买了此次涉事不符合国家标准商品的消费者，将设立先行预赔金，积极退赔给消费者等。

浙江省消保委表示，将根据提交的整改措施组织暗访体察，监督落实到位，今后将对直播带货行业形成常态化动态监督机制。

(责编：赵竹青、陈键)