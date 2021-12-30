记者刘开雄、有之炘

原标题：看外资，持续“加码”彰显中国市场魅力

大幅增持中国国债、加快投资境内股市……今年以来，外资机构对中国境内金融市场投资力度之大实属少见，人民币资产在全球金融市场颇受欢迎。

中国市场魅力有多大？从以下数据，可见一斑。

人民银行数据显示，截至11月底，境外机构在银行间市场持债规模同比增长26.77%至3.93万亿元人民币，入市境外机构主体同比增长13.1%。万得数据显示，截至12月28日，今年以来A股市场北向资金净买入4188亿元，是2020年全年净买入总额的两倍有余。

那么，人民币资产到底“香”在哪儿呢？在外资机构眼中，人民币资产最吸引人的是其背后中国经济的稳定性、确定性、成长性。

12月22日在位于浙江省湖州市吴兴区东林镇的新凤鸣集团湖州基地生产车间拍摄的运转中的自动化生产线。新华社记者 徐昱 摄

“在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，中国抗疫全球领先，提前开始的复苏带来了更强的基本面韧性。”野村东方国际证券研究部主管高挺说，“中国经济稳健的表现以及生产活动的顺利推进，强化了中国企业展业的确定性。”

数据显示，2021年前三季度国内生产总值同比增长9.8%。从2020年成为全球唯一实现正增长的主要经济体到2021年经济增长超预期，中国经济的韧劲和实力再次展现。

“买中国资产就是买成长。”德国商业银行高级经济学家周浩说，中国经济一直是全球重要的增长引擎，外资配置中国资产体现了外资对于收益和成长的追求。

看面子，还要看里子。中国改革举措、经济决策和执行力，让外资机构持续看好中国市场。

摩根资产管理全球市场策略师朱超平表示，中国在2021年启动的一系列跨周期的改革举措有利于提升经济增长的稳定性，在科技方面推出的很多新措施能够提升社会全要素生产率，中国有望维持高于其他经济体的长期潜在增长率。

“我们认为中国经济正在适应增长放缓但更为稳健的新局面，这与2021年中国决策层描绘的‘双循环’‘共同富裕’以及‘跨周期管理’的政策框架相呼应。”高盛首席中国经济学家闪辉认为，中国政府对于经济增长的着眼更为长远，虽然中国经济转型可能会经历一些阵痛，但有望铸造更均衡更稳健的增长模式。

图为空中俯瞰上海浦东陆家嘴楼群。 新华社记者 方喆 摄

中国持续扩大金融对外开放，让外资机构有更多渠道投资中国市场。

10月29日，中国国债正式纳入富时世界国债指数。此前，中国债券已纳入彭博巴克莱全球综合指数、摩根大通全球新兴市场政府债券指数。至此，中国债券悉数纳入全球三大主流债券指数。

来自瑞银证券的估算显示，加入富时世界国债指数将给中国国债市场带来1400亿美元左右的资金。“我们看到全球投资者对国内债券市场进行资产配置的热切需求。加入这些国际重要金融指数不仅进一步推动这种需求发展，同时也驱动国际投资者对中国政府债券的主动和被动配置。”瑞银全球金融市场部中国主管房东明说。

不久前，中央经济工作会议强调“稳字当头、稳中求进”，这让外资机构对中国经济未来有了更加清晰的认识，让他们投资中国市场更有信心。

贝莱德智库首席中国经济师宋宇认为，中央经济工作会议让市场看到了政策的稳定性和可预见性，很大程度上打消了市场的顾虑。

在周浩看来，2022年中国经济的稳定增长仍然会是一个确定性很强的事件，持续稳定增加中国资产配置是主流外资机构的看法。“国债仍然是外资配置的最主流资产，同时外资也会青睐一些成长性高、景气度高以及符合绿色发展的行业。”

“中央经济工作会议的内容‘稳’字突出，预计2022年财政政策将更加积极，货币政策则将聚焦对实体经济的支持，尤其是小微企业、科技创新、绿色信贷等领域。”德意志银行中国区首席经济学家熊奕说。

2022年，新冠肺炎疫情能否结束？美联储政策转向全球影响几何？……尽管全球经济复苏和金融市场稳定仍将面临一系列不确定性的挑战，但外资机构仍相信人民币资产热度不减，中国市场魅力依旧。

正如上投摩根基金首席市场策略师蒋先威所言，中国国内疫情防控良好，又拥有庞大内需市场，加之跨周期调节政策的推动，国内经济可望保持稳健增长，在全球市场的横向比较中，中国仍会是外资机构不可或缺的投资目的国。

(责编：赵竹青、陈键)