记者王晖余、周慧敏

原标题：海南做好消费回流“三篇文章”融入新发展格局

今年是海南自由贸易港建设关键之年。海南依托自贸港开放政策，努力打造免税购物、国际医疗和“留学海南”三大品牌，承接海外消费回流，积极融入新发展格局，努力建设具有世界影响力的国际旅游消费中心。

免税购物：海南旅游消费金字招牌

随着12月海口美兰国际机场二期正式投入运营，海口美兰国际机场T2航站楼免税店同步开业，这是海南全岛第10家免税店，海南免税版图进一步扩大。

来自深圳的游客赵梓余登机前购买了一些化妆品和护肤品。她说，免税店内品牌丰富，价格也比较优惠，而且“即购即提”，对游客来说非常方便。

海口日月广场免税店工作人员在打包免税品。 新华社记者郭程 摄

作为海南自贸港建设的重要政策之一，免税购物已成为海南旅游消费的金字招牌。据海口海关统计数据显示，今年1月至11月，海南离岛免税销售金额442亿元，购物人数615万人次，购物件数6359万件，同比分别增长90.5%、60.3%、125%。

根据规划，海南将进一步提升免税商业设施环境，组建免税行业协会，提高海南免税经营主体国际采购能力，努力实现品牌、品种、价格与国际“三同步”，增强引导境外高端购物消费回流的能力。

国际医疗：建设世界一流康养胜地

12月15日，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）举办了一场创新药械项目路演会，多个国家驻华使领馆以及国际药械企业和国际投资机构的代表通过线上线下的方式参会，不少参会人士对投资乐城先行区表现出浓厚兴趣。

乐城先行区是我国医疗对外开放的窗口，也是海南打造国际旅游消费中心的重要支撑平台。目前，在乐城先行区内分布着17家高端医疗机构，其中包括多家国际医疗机构。

图为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。 新华社记者郭程 摄

乐城先行区管理局副局长吕小蕾说，乐城通过开放推动医疗供给侧结构性改革，为刚性需求患者以及消费型医疗需求提供了更多高质量的产品和服务。

目前，乐城先行区基本实现医疗器械、药品与国际先进水平同步，越来越多的患者和游客从全国各地前来，今年1月至10月，乐城先行区接待医疗旅游人数同比增长127.22%。

“凭借特许药械产品引入等政策优势，园区医疗服务载体越来越强，再加上好的医生团队，医疗健康消费回流就有了保障。”吕小蕾说。

“留学海南”：打造全球留学目的地

在海南陵水黎安国际教育创新试验区海风小镇校区，来自加拿大的外教与学生们频频互动，课堂气氛十分活跃。

“感觉像在国外上课一样，相当于把课堂从国外搬到了这里。”北京体育大学硕士研究生何烨说。曾在本科阶段留学美国的她本想继续出国深造，但受疫情影响，她选择留在国内，北京体育大学与加拿大阿尔伯塔大学在试验区内的合作办学项目弥补了她不能留学的遗憾。

图为海南陵水黎安国际教育创新试验区海风小镇校区内景。 新华社记者郭程 摄

陵水黎安国际教育创新试验区是海南自贸港唯一一个以国际教育为主题的重点园区。截至目前，已有北京大学、南开大学、英国考文垂大学、加拿大阿尔伯塔大学等20所中外高校签约。

此外，海南还在三亚崖州湾科技城、海口桂林洋教育园区集中布局，在博鳌乐城国际医疗旅游先行区、洋浦经济开发区等重点产业园区引进国内外知名高校。

海南省教育厅厅长曹献坤说，未来海南将引进一大批国内外一流高校集聚办学，打造多元文化融合、多学科融合、中西互鉴的全球留学目的地，实现“学在海南=留学国外”的愿景。

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