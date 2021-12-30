原标题：仙游仙作产业迎难而上 数字化等赋能效应显现

近日，《新华·仙游仙作产业发展指数报告（2021年第三季度）》在京发布。工业和信息化部工业文化发展中心政策规划部副主任付向核解读报告时表示，总体来看，仙作产业内涵式高质量发展的基础愈加稳固，呈现“优”“稳”“升”“深”四个特点。

2021年1~9月，全国家具制造业延续恢复性快速增长势头，实现营业收入5628.6亿元，同比增长18%；利润总额294亿元，同比增长20.2%。2021年第三季度，新冠肺炎疫情再次突发，叠加原材料价格大幅上涨、停电限电和电价上涨、物流受限、停工停产等因素影响，企业经营压力加大，仙作产业承压保持稳定增长，产业实力指数、品牌影响力指数、发展潜力指数等分项指数均同比增长2%以上，特别是品牌影响力指数稳健增长，凸显了产业发展的韧性和活力。

一是发展环境更“优”。仙游县在产业规划、制度创新、品牌管理、品牌营销、产业扶持、标准制定、人才引进等方面多措并举，取得实效。今年9月份，仙游县一手抓疫情防控，一手抓企业安全生产，既稳生产运行又稳人员就业，协调解决企业生产经营中的各种困难和问题，完善惠企政策，综合施策，营造良好产业发展环境。行业协会、企业、仙作匠人等协同发力，通过线上及线下多维度、多平台进行仙作品牌推广，积极举办、参与各种专业展会和文化盛会，不断提升仙作品牌的知名度和公信度。

二是运行状态更“稳”。三季度突发新冠肺炎疫情，仙游县按照疫情防控要求停工停产，产业发展受到一定影响，三季度产业规模指数出现小幅降低。与上年同期相比，物流出货量、生产总值、规上企业主营业务收入虽小幅降低，但规上企业数量没有发生变化，困难虽增但信心未减，为行业稳定发展奠定了坚实基础。目前，仙作产业稳定拥有各类企业近4000家，其中规模以上企业数量达156家，从业人员超过15万人。

三是品牌效应有“升”。仙游全力打造产业平台、创新商业模式、加快行业细分、推进资源共享、强化品牌培育，品牌影响力指数持续提升。通过细分产业发展项目、推进电商平台升级、围绕平台拓展产业链，带来电商集聚效应，京东、抖音、快手、淘宝等平台入驻商户深耕线上市场，持续打造以“仙作”为区域主品牌，以“三福”“鲁艺”“铭天下”等为重点企业品牌的仙作品牌体系，促进仙作区域品牌和企业品牌互动发展。下一步，仙游可深入挖掘仙作传统工艺的当代价值，建设家具示范性消费品创意设计名城，加快培育一批具有全球竞争优势和地域文化特色的专精特新“小巨人”企业，打造亮丽区域品牌和地方名片。

四是产业转型加“深”。仙作产业与互联网、大数据、人工智能、区块链的深度融合，为企业数字化转型升级和仙作产品“走出去”提供了大平台，降低了成本，提升了运作效率，获得了更高收益，仙作产业转型升级进一步推进。下一步，可引导仙作行业企业通过数字化网络化智能化绿色化转型实现降本增效提质。

(责编：赵竹青、陈键)