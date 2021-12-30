记者孙飞、吴涛

原标题：改革“强力度” 融合“加速度”——粤港澳大湾区建设加快推进

“横琴方案”“前海方案”注入强大动力，基础设施、要素资源等互联互通持续推进，大湾区“品牌效应”进一步集聚……粤港澳大湾区正迸发出蓬勃活力，跑出协调发展“加速度”。

改革强力度，提升粤港澳合作水平

9月至今，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》发布已百余日，记者在广东横琴、前海调研了解到，各项改革正在加速推进。

12月6日，横琴合作区12个重点项目集中签约，覆盖集成电路、电子信息、生物医药等领域，其中包括芯潮流集成电路等4个澳资项目。

横琴粤澳深度合作区经济发展局代理局长李子蔚说，这既是合作区成立以来招商成果的一次集中展示，也是加快推动发展促进澳门经济适度多元新产业的一项阶段性成效，展示了合作区对优质项目的强大吸引力。

在前海，“95后”香港青年、深圳百迈技术有限公司总裁助理罗元礼的信心更足了。他所在的企业规模日渐壮大，在机器视觉领域耕耘渐深，而前海产业集聚办公用房资金补贴、支持人才发展等“新政”也带来了发展“新红利”。

11月前海合作区发布支持人才发展专项资金管理暂行办法，为推进深港人才合作，对用人机构制定了具体的补贴和奖励政策，并支持组建人才共同体，共同引进高层次人才。

前海合作区近期发布的数据显示，今年以来，深圳各部门在前海试点制度创新成果75项，累计达685项。1至10月，前海实际使用港资39.9亿美元，占深圳近50%，同比增长20.7%。

深圳前海景色。新华社记者毛思倩 摄

广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人说，粤港澳大湾区正携手打造具有全球影响力的国际科技创新中心，三地创新要素加快集聚、协同创新迸发活力。

融合加速度，互联互通持续推进

近年来，粤港澳大湾区“一盘棋”的举措日渐增多，粤港澳之间一些制度性藩篱正逐步取消，人员、资金等创新要素在大湾区内的流动更加顺畅。

在横琴合作区，随着新横琴口岸正式开通，“一地两检”“24小时通关”等新型通关模式广泛应用，旅客通关基本实现排队不超过30分钟。

在深圳北站附近，深圳香港培侨书院龙华信义学校今年9月实现招收上千名中小学生入学，项目两年后预计可面向大湾区港澳台籍学生提供约3000个学位。

香港求学后到深圳创业，思谋科技创始人、香港中文大学终身教授贾佳亚正在工业互联网领域点燃“创新火苗”。“希望未来10年，可以助力超千家企业实现产线智能化升级。”贾佳亚说。

粤港澳大湾区的内地9市，合作发展更加紧密、人员资金加速流动。近来，广州、深圳实现地铁乘车码互联互通，居民用一个App，即可在广深两地跨城刷码乘坐地铁，往返出行更加便利。

广东省“十四五”规划纲要提出，充分发挥广州、深圳“双核联动、比翼双飞”作用，共同打造广东发展核心引擎。

广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人说，广东紧紧围绕规划纲要赋予各市的定位，支持深港、穗港、广佛、珠澳等深化交流合作，优势互补、错位发展的城市群发展格局加快形成。

招商多维度，提升“品牌效应”

广佛同城探索全球联合招商、深港联合开展海外招商，今年以来，粤港澳大湾区持续探索招商新机制，发挥不同区域的联合叠加优势，持续增强粤港澳大湾区的全球吸引力。

今年上半年，“‘发现·新佛山’——2021佛山投资推介会暨第七届中国广州国际投资年会佛山分会”举办，这是广佛两市首次联手招商，取得显著成果，8大项目进行了现场签约、金额超70亿元。

广州市政府有关负责人表示，希望借助“发现·新佛山”的契机，共同启动广佛同城全球联合招商机制。

不少观察人士认为，广州围绕建设先进制造业、现代服务业强市，做大做强人工智能、数字经济等新兴产业，佛山在制造业方面具备强大的基础和深厚的潜力，两地融合互补将打造更有竞争力的区域经济体。

深港联合招商也在持续增强粤港澳大湾区的“品牌效应”。

12月15日举行的2021深圳全球招商大会上，涉及投资总额超8200亿元，全球客商人气旺盛、投资发展信心十足。

2021深圳全球招商大会现场。新华社记者梁旭 摄

深圳市商务局局长张非梦表示，为进一步加强深港两地联动，今年深圳市商务局与香港投资推广署联合开展海外招商引资工作。截至目前，深港双方成功举办9场“线上+线下”经贸投资合作交流会。

“在粤港澳大湾区中，香港+深圳是极点带动。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达表示，深圳具有产业链扩展的带动功能，香港则拥有金融投资的辐射功能，对于全球投资者来说，未来在深港联合布局优势明显。

(责编：赵竹青、陈键)