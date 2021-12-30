原标题：北京：提高2022年小客车指标中新能源车指标比例

新华社北京12月29日电（记者张骁）北京市小客车指标调控管理办公室29日公告称，将提高2022年北京市小客车指标中新能源指标比例。2022年，北京市小客车指标年度配额10万个。其中，普通指标额度由2021年的4万个调减为2022年的3万个，新能源指标额度由6万个调增为7万个。

公告称，此举是按照国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知、北京市制定的《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》关于推广应用新能源汽车的部署和《北京市2021年新能源汽车推广应用工作方案》有关要求，为了控制燃油车尾气污染、改善首都大气质量，考虑新能源车电池等技术快速进步、续航里程增长等实际情况后作出。

公告还发布了2022年北京市小客车指标配置具体情况。普通小客车指标方面，家庭和个人指标额度28600个, 家庭和个人同池摇号；单位指标额度1200个；营运指标额度200个。新能源小客车指标方面，家庭和个人指标额度共计63600个，其中家庭指标额度44520个，个人指标额度19080个；单位指标额度3600个；营运指标额度2800个。

(责编：赵竹青、陈键)